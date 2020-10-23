中國漁船假藉避風群聚西吉 高雄艦頂著風浪水砲驅離

海巡署高雄艦克服海象惡劣，趕抵澎湖南方四島執法。（艦隊分署提供）

2020/10/23 19:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年東北季風起，中國漁船就會以避風為名，大舉入侵澎湖南方四島國家公園海域，今日海巡署近岸雷達發現多艘中國漁船靠近西吉嶼海域，又要故技重施，艦隊分署立即調派3000噸級高雄艦自高雄港緊急出勤，以水砲驅離。

海巡署表示，為確保澎湖海域治安及海洋生態，東北季風期間艦隊分署全天候編排雙艦執行澎湖北方及南方海域巡護任務，今日因東北季風強勁，海象不佳，平均風力7-8級、最大陣風10級，原編排駐守澎北海域巡護九號，改為近岸航行；駐守澎南海域屏東艦亦因海象不佳，報停返航馬公港。

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今日上午海巡署近岸雷達發現多艘中國漁船，群居澎湖西吉海域，艦隊分署立即調派南部地區機動海巡隊3000噸級高雄艦自高雄港緊急出勤，頂風逆浪航行，下午抵達現場，因海象惡劣，無法施放小艇登檢，隨即採取強勢作為，以水砲將越界陸船全數驅離至24浬限制水域外，並持續在場監控附近海域狀況。

海巡署表示，為有效提升澎湖海域巡護能量，東北季風漁汛期間全天候保持雙艦執勤，確保國籍漁民作業權益。針對澎湖海域中國漁船越界作業熱區，艦隊分署將持續採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲（具）、罰鍰及沒入船舶等六大手段，強勢查緝非法越界陸船，有效嚇阻越界作業，展現政府堅定護漁之立場與決心。

中國漁船大舉越界，群聚南方四島西吉海域。（艦隊分署提供）

針對中國漁船越界聚集，高雄艦使用水砲驅離。（艦隊分署提供）

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