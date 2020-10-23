踏青健走衝一波 大坑9號步道修好了

大坑9號步道多處木棧道破損、傾斜，市府整修改善，以三索欄杆取代木質欄杆，輕量簡化、更耐用。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/23 19:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大坑9號步道是熱門觀光步道，使用頻繁，卻也造成多處木棧道破損、傾斜，市府進行近3個月整修改善，以三索欄杆取代木質欄杆，輕量簡化、更耐用，同時架高木棧道創造生物廊道，保留生物孔隙與下方水源，今天完工剪綵啟用，台中市長盧秀燕及地方議員沈佑蓮、陳成添及大坑許多里長、登山隊都到場同慶。

盧秀燕說，大坑就像台中的陽明山，盼透過步道整修吸引更多人潮到大坑遊玩，她說，大坑共12條步道，市府持續編列經費修繕，這2年已投入近1.2億元，明年再編列約3000萬元，讓山友們能在大坑步道安全爬山、休憩、觀景。

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觀旅局長林筱淇也說，這次整修工程總長度約225公尺，採用三索欄杆取代原本的木質欄杆，不僅更輕量簡化，也更耐用，可降低後續維護經費。另外，這次也從生態友善的角度，採取木棧道架高方式創造生物廊道，保留生物孔隙與下方水源，創造大坑觀光永續發展。

林筱淇也感謝多位在地議員爭取並支持經費，以及企業認養維護，她說，大坑風景區擁有豐富的生態及自然資源，景區內還有許多採果農場，歡迎到大坑踏青健走。她也說，台中也擁有許多豐富的山海線觀光景色，歡迎來趟小旅行，入住台中「安心旅宿」玩得更放心，安心旅宿業者名單及旅宿業優惠情報（陸續更新中）請上網https://bit.ly/2JkFNCg查詢。

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台中市熱門爬山步道大坑9號步道修繕完成啟用。（記者蔡淑媛攝）

台中市熱門爬山步道大坑9號步道修繕完成啟用。（記者蔡淑媛攝）

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