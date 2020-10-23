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    三鐵共構設在宜蘭火車站？ 縣府否認

    宜蘭鐵路高架等交通建設在議會引起關注。圖為宜蘭市已高架路段。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭鐵路高架等交通建設在議會引起關注。圖為宜蘭市已高架路段。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/23 19:00

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕行政院長蘇貞昌日前視察宜蘭，支持鐵路立體化一案。宜蘭縣議員陳文昌今（23）日質詢表示，縣府向院長報告時，拿宜蘭火車站出來舉例，是不是打算把三鐵共構設在宜蘭火車站？交通處長黃志良對此否認，他表示，報告時間有限，所以只拿宜蘭做為舉例。

    蘇貞昌19日到宜蘭關心宜蘭鐵路高架及高鐵延伸等建設，讓宜蘭縣的重大交通建設引起關注，成為議會質詢重點。

    縣議員張秋明說，各地都在爭取設三鐵共站，如果縣府沒先做好周邊公共運輸規劃，9年很快，一轉眼就要通車了，如果大量旅客真的被送過來，恐怕會像「企鵝」一樣，下車之後四處張望，不知道要怎麼辦。

    陳文昌也質疑，現在鐵路高架路段是四城到羅東，高鐵進來之後，會跟台鐵共構嗎？19日報告時，縣府特別提到宜蘭火車站邊的土地，是否有特別意義？是想把三鐵共站設在宜蘭火車站嗎？

    縣議員謝燦輝認為，就民進黨團立場，三鐵共構是國家鐵路網一環，鐵路高架案應該要列入，不應該是縣府還要負擔地方配合款約54億元，他也質疑，縣府有足夠財力負擔嗎？

    對於是否提前規劃三鐵共構站周邊交通運輸，黃志良回應，三鐵共構與周邊交通接駁，縣政府一定會來作相關規劃，當前要先確定共站位置。

    針對陳文昌質疑，黃志良表示，鐵路高架沿線經過的地區都要有開發計畫，中央要求縣府提出，但目前鐵路高架案有4到5個車站，不可能每個都跟院長報告，報告時間不夠，所以只拿宜蘭火車站當作舉例。

    黃志良說，高鐵政策形成後，縣府的立場就是希望三鐵共構，才能滿足轉乘的需求，縣長19日當天也有向蘇揆爭取較低的鐵路高架地方自籌款，院長也有指示交通部予以從寬。

    宜蘭縣議員陳文昌（左）質詢交通處長黃志良（右）。（記者蔡昀容翻攝）

    宜蘭縣議員陳文昌（左）質詢交通處長黃志良（右）。（記者蔡昀容翻攝）

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