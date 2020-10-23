遭網傳陪睡價目表影射 甜美系實況主公開律師聲明：絕不寬貸！

貝莉莓日前表示已經積極蒐證，今（23）日更PO出律師聲明，表示已經委任律師採取法律行動，對於網路貶損她名譽的謠言，也將追究相關法律責任，絕不寬貸。（擷取自貝莉莓IG）

2020/10/23 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕某網紅日前爆料台灣網紅圈「七成在賣淫」，網路更盛傳一份「價目表」，其中，「Twitch」平台人氣實況主「貝莉莓」即遭明顯影射。對此，她日前表示已經積極蒐證，今（23）日更PO出律師聲明，表示已經委任律師採取法律行動，對於網路貶損她名譽的謠言，也將追究相關法律責任，絕不寬貸。

近日網路盛傳一份「價目表」，並由一位自稱「業內人士」的網友在網路PO出。價目表中，網紅的名稱由「化名」取代，詳細記載其IG粉絲追蹤數及行業，影射意味濃厚。其中，一位化名「beri」的遊戲實況主播被註記「單次18萬/包遊40萬」；另名遊戲實況主播「Bao」則被標為「單次10萬/包遊25萬」，讓被影射的實況主「貝莉莓」及「小雲寶寶」相繼出面駁斥。而在上述2名實況主相互討論後，皆決定蒐證進入法律程序。

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貝莉莓今日在臉書及IG上PO出律師聲明書，內容提到，近日網路謠傳的「價目表」，其中一人的暱稱、IG粉絲追蹤人數等表徵與貝莉莓本人雷同，因此貝莉莓接獲眾多親友、粉絲關心，造成本人困擾，然則此絕非事實，已經嚴重貶損她的名譽，因此她已經聘請兩名律師依法追究相關法律責任，絕不寬貸。另外，也呼籲社會大眾，切勿再對她有任何不實造謠、抹黑，也勿再轉載、重製該不實指述，以免觸法。

貝莉莓也在臉書提到，她和律師聊得很愉快，還在律師事務所遇到小粉絲，感覺很溫暖。她並重申，這幾天真的被鬧得不堪其擾，已經委任律師開始採取法律行動，也請大家不要再轉發或者造謠那些不實貼文了，以免觸犯法律責任。

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