中部5縣市最大規模農業展售會 30日中興新村登場

2020中臺灣農業行銷展售會記者會，由舞蹈表演揭開序幕。（記者張協昇攝）

2020/10/23 15:47

〔記者張協昇／南投報導〕2020中臺灣農業行銷展售會，10月30日起一連3天，將於中興新村中興會堂前廣場登場，展售會設置『品味南投』、『尋味臺中』、『彰化優鮮』、『幸福苗栗』、『雲林良品』5縣市主題展售區，多達150個攤位，展售5縣市最新鮮安全的當季農產品與美食，消費滿千元還有機會將環保電動機車、電動自行車、智慧手機、55吋LED電視等獎品帶回家。

中部5縣市包括南投縣副縣長陳正昇、彰化縣副縣長洪榮章、雲林縣副縣長謝淑亞、苗栗縣農業處長陳錦俊及台中市農業局副局長蔡勇勝，23日下午共同在南投縣政府召開記者會指出，為了不讓民眾受疫情影響品嚐不到中部在地限定農產美味，今年將每年舉辦的「中臺灣農業博覽會」轉型為「中臺灣農業行銷展售會」，更加入雲林縣，讓民眾一次就能購足5縣市農特產品。

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5縣市主題展售館中的『品味南投』館，藉由典藏茶包茶香，引導遊客進入館內品嚐選購南投限定農特產，除了集結南投在地特色農業茶、酒、花、竹、梅、咖啡等農特產，更加入『農業科技』元素，展示如何藉由科技導入創造農業再升級與轉型，希望能吸引更多年輕族群回鄉加入農業行列，運用科技達到循環經濟，瞭解科技不只能維護生態更能兼顧生計，增進活絡農村經濟。

「幸福苗栗館」則以薰衣草營造出苗栗山城之美及人文風情，帶領您了解苗栗休閒產業及認識苗栗優質農特產，例如:頭份東方美人茶、苗栗貓裏紅茶、南庄甜柿、通霄蜂蜜、銅鑼杭菊、西湖文柚、三灣酸柑茶、三義苦茶油、公館紅棗、芋頭、卓蘭柑橘、葡萄、大湖水梨、草莓等，館內還有DIY教學活動。

為行銷臺中在地優質農特產品，『尋味臺中』館則展售台中市四角林咖啡、「台中蜂華」蜂蜜、梨山茶、甜柿、椪柑、高接梨、大甲芋頭、青農有機蔬菜等特色產品。其中，高接梨是臺中市山城地區最重要的經濟命脈，臺中市政府輔導農會引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」進行選別，糖度在11度以上，果形、色澤、含水度等都達一定水準以上。

『彰化優鮮』則以古色古香的老街風貌以及著名的八卦山大佛，喚醒訪客對於歷史小鎮的懷舊之情，以及對於家鄉味的思念。在館內您可以選購經縣府彰化優鮮標章認證的優質農產品，別出心裁的創意場景讓您走到哪拍到哪，農業與傳統文化的融合及創新，不但讓您食指大動，也讓您玩心再起。

至於農業立縣、橫跨20個鄉鎮的雲林縣，倚山傍海的地理優勢，孕育出各式農特產美食，例如古坑的咖啡、西螺的醬油和米、崙背的鮮奶、大埤的酸菜、林內的木瓜、水林的甘藷、莿桐的黑蒜頭、北港的花生與麻油等，每一個都代表了雲林最在地的味道，也是造訪雲林最不能空手而回，這些都可在『雲林良品』館一次購足。

2020中臺灣農業行銷展售會，30日將於中興新村登場，『品味南投』館將展售茶、酒、花、竹、梅、咖啡等農特產品。（記者張協昇攝）

2020中臺灣農業行銷展售會，23日舉行啟動儀式。（記者張協昇攝）

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