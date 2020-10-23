波蘭華沙發明展台灣奪28金 名列世界第2

康橋國際學校秀岡校區國際部的高三生顏妤珊、徐祖涵、吳詩媮設計的「走道轉角防撞警示裝置」。（中華創新發明學會提供）

2020/10/23 16:37

〔記者羅綺／台北報導〕2020第14屆波蘭華沙國際發明展於今日清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得28金、14銀、4銅，總成績名列世界第2，僅次於地主國波蘭。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，波蘭華沙發明展是波蘭唯一官方舉辦的發明展，由波蘭總統授權，今年共計有美國、加拿大，俄羅斯、馬來西亞、巴西等25國、超過300件作品參賽；台灣有51件作品參加，最後總成績僅次於波蘭，名列世界第2。

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金牌獎作品中，中國醫藥大學牙醫系師生發明「電漿芒果表皮殺菌系統」，芒果只要滾過電漿隧道，不用浸泡任何藥物，表面的黴菌通通被殺光，不僅賣相佳，還不會有任何農藥殘留疑慮，是本屆最亮眼發明。

中國醫藥大學牙醫系教授劉沖明說明，「電漿芒果表皮殺菌系統」原理是透過電漿極網架上的正負極產生的3D立體電場，讓細菌、黴菌無法附著芒果表面，且空氣經過高壓電場後，會迅速被解離為電漿離子，該離子會分解破壞附著在芒果的細菌與黴菌的細胞壁，達到表面殺菌的效果；未來若用於精緻農業，除了芒果外，其他只要是光滑的水果都可行。

同樣獲得金牌獎的還有樹德科技大學生活產品設計系副教授陳文亮等人發明的「可分離式多用途防疫裝置」，他們設計出不同的模組，除菌噴灑模組可定時噴灑藥劑進行環境殺菌，電擊殺蟲模組利用燈光吸引蚊蟲，誘導捕蟲模組是運用藥劑吸引害蟲。藉由結構上的變換組裝，可減少空間占用，且可依使用者或產業環境需求做功能變換。

此外，正修科技大學今年則有2個作品都獲得金牌獎，分別是運用紫外光來揪出需要重繪或是發霉之處，提高修復畫作的效率的「油畫掃描器」，以及用於藝術品保存環境狀態即時偵測與控制的「環境狀態偵測裝置及系統」。

本次台灣年紀最小的金牌獎得主則是來自康橋國際學校秀岡校區國際部的高三生顏妤珊、徐祖涵、吳詩媮，她們設計「走道轉角防撞警示裝置」，解決轉角的視線死角問題，有人接近時燈號就會由綠轉紅，若對方跑步接近，除了語音提醒還會閃爍紅燈，降低撞傷事故發生機率。

中國醫藥大學牙醫系師生發明的「電漿芒果表皮殺菌系統」。（中華創新發明學會提供）

正修科技大學亞太文化資產保存修復創新科技研究中心師生設計的「油畫掃描器」。（中華創新發明學會提供）

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