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    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」

    本週《深夜可以看》噗攏共小尖兵聲援泰國學運！化身「奶茶小尖兵」，創意傳授「四不一沒有」。（影音製圖）

    本週《深夜可以看》噗攏共小尖兵聲援泰國學運！化身「奶茶小尖兵」，創意傳授「四不一沒有」。（影音製圖）

    2020/10/25 21:00

    〔影音新聞／綜合報導〕泰國從7月中至今陸續發起了學生運動，在民主紀念塔前聚集了上萬民眾，一同呼籲泰國政府解散國會，並重新修改憲法，這也是泰國自2014年以來最大規模、超過萬人的示威遊行！

    這次泰國學運最早起因是受泰國年輕人喜愛的泰國新興政黨-未來前進黨，在今年2月下旬被泰國憲法法庭裁定解散，引起第一波泰國各地高中、大學爆發抗議活動，第二波示威活動導火線則是7月份兩起境外移入事件，分別是羅勇府爆發疫情的埃及軍人，以及蘇丹外交官女兒，泰國政府防疫措施的不公，也引爆民眾不滿情緒，抗議聲浪再次出現。

    因此學生團體自由青年和泰國學生聯盟，更提出三大訴求「國會必須解散、停止威脅人民、制定新憲法」，要求泰國政府正面回應他們，但就在10月16號反泰國政府的示威民眾再度走上曼谷市中心，泰國政府也首度派出鎮暴警察，出動水砲車向示威者噴灑強力藍色水柱，讓這場示威遊行情勢再度緊張！

    說到學運，台灣前有1990年野百合，後有2014年太陽花；香港前有2014年雨傘革命，後有持續至今的反送中，從另一個面向來看，台灣和香港也算是前輩等級！本週《深夜可以看》邀請噗攏共小尖兵，化身成「奶茶小尖兵」，正式組成台港泰「奶茶聯盟」，來給泰國學生們技術指導，提醒示威活動該注意的地方，創意傳授「四不一沒有」！

    其中「奶茶小尖兵」更直言，第一個不要就是「不要怕被關」，因為有可能關了之後，運勢竟然後勢看漲？！其中還包含「不要這樣穿」，建議泰國學生們不要穿短袖短褲，盡量穿長袖長褲，甚至還可以在衣服裡面加上「這個東西」，必要時可以使用它保護好自己！究竟還有哪「兩不」跟「一沒有」呢？本週《深夜可以看》噗攏共小尖兵之奶茶聯盟，10/25（日）21：00，準時傳授！

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