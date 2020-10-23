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    空污來襲出門別忘口罩！ 新北萬里今測得懸浮微粒最高

    東北風增強，不只風大、天涼，境外汙染物也隨著東北風挾帶移入，開始影響台灣空氣品質。（資料照）

    東北風增強，不只風大、天涼，境外汙染物也隨著東北風挾帶移入，開始影響台灣空氣品質。（資料照）

    2020/10/23 15:31

    〔即時新聞／綜合報導〕過敏族群留意了！東北風增強，不只風大、天涼，境外汙染物也隨著東北風挾帶移入，開始影響台灣空氣品質。行政院環保署10時監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；今日懸浮微粒最高濃度發生於新北市萬里站，而北部及離島地區懸浮微粒（PM10）濃度多在60至120微克/立方公尺之間。

    環保署監測指出，截至今10時，最高濃度發生於萬里站，懸浮微粒（PM10）濃度達126微克/立方公尺，富貴角站細懸浮微粒（PM2.5）達50微克/立方公尺，北部及離島地區懸浮微粒（PM10）濃度多在60至120微克/立方公尺，細懸浮微粒（PM2.5）濃度多在25至45微克/立方公尺之間，影響情況將視下雨情況有所改變。

    依氣象局23日10時氣象資料顯示，今日在東北風影響下，西半部及離島地區污染物濃度易偏高，午後中南部地區將逐漸受到影響，且受光化作用影響臭氧濃度易上升，中部至雲嘉南沿海地區風速較大，亦須留意地表揚塵現象影響空氣品質。

    環保署表示，24日至28日將持續受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，下風處中南部地區污染物較易累積，且午後受光化作用影響臭氧濃度易上升；其中今日至明日因風速較強，中部至雲嘉南沿海地區須留意揚塵現象。

    環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，敏感族群或是等抵抗力較弱的朋友減少戶外劇烈活動，添加衣物的同時也別忘了配戴口罩加強自身防護。

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