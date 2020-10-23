中山大學籌備醫學院系 校長親show「閃爍晶體」展研發成果

中山大學校長鄭英耀展示校內開發「閃爍晶體」戒指，晶體應用於癌症腫瘤攝影。（記者黃旭磊攝）

2020/10/23 14:19

〔記者黃旭磊／高雄報導〕國立中山大學積極籌設醫學院系，本週與澎湖縣府締約攜手提升偏鄉醫療品質，也舉辦國際智慧感測研討會，由校長鄭英耀展示校內開發「閃爍晶體」戒指，晶體應用於正子顯影偵測器核心元件，可診斷小至4mm癌症腫瘤。

「原先只能偵測到10mm大小腫瘤」，鄭英耀今天（23日）表示，「閃爍晶體」製成戒指由校內晶體研究中心獨家研發，於2020國際智慧感測研討會（ICSS 2020）公開，應用於正子顯影偵測器核心元件，拍攝癌症與阿茲海默症所需生醫影像，原先只能偵測到10mm大小腫瘤，現在可看出小至4mm腫瘤，協助國內醫療人員及早偵測惡疾。

請繼續往下閱讀...

2020國際智慧感測研討會本週於中山大學舉行，會議聚集近百名國內外智慧感測科技學者、業者，日本東京大學教授北森武彥透過視訊發表超微量樣品之單一顆細胞藥物與免疫反應生醫晶片，各界也分享可應用於居家新冠肺炎檢測試劑開發。

封裝龍頭日月光半導體資深副總洪志斌，到場發表半導體SiP系統級封裝發展趨勢，而研討會與第25屆台灣化學感測器科技研討會、第23屆微奈米系統工程研討會聯合舉行，共收錄超過250篇國內外最新生醫、化學感測及微奈米科技相關研究論文，也包括防疫及檢驗相關最新技術。

2020國際智慧感測研討會（ICSS 2020）學者討論肺炎檢測科技。（記者黃旭磊攝）

近百名國內外產學界討論智慧感測科技。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法