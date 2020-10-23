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    有專屬沙灘與游泳池 「三峽毛寶貝長照醫療園區」2023年完工

    新北市政府動物保護防疫處探視位於新莊區的最高齡19歲毛寶貝「毛毛」。（新北市政府動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處探視位於新莊區的最高齡19歲毛寶貝「毛毛」。（新北市政府動保處提供）

    2020/10/23 14:42

    ［記者周湘芸／新北報導］重陽節前夕，新北市政府動物保護防疫處探視位於新莊區的最高齡19歲毛寶貝「毛毛」，並致贈金飯碗、止滑襪、毛寶貝全身免費健康檢查。動保處代理處長楊淑方表示，新北市已推動130間私人寵物長照機構，今年底將再以BOT推三峽毛寶貝長照醫療園區，提供毛寶貝長照旗艦級服務，最快2023年完工。

    楊淑方表示，三峽毛寶貝長照醫療園區位於三峽白雞段，占地約0.9公頃，預計今年12月底前招收廠商營運規劃書，明年1月召開專家委員會審查，明年底動工、最快2年內完工，可提供寵物犬、貓醫療長照、運動休閒、專屬沙灘及游泳池等樂園。

    楊淑方表示，新北市家犬寵物登記數量約15萬多隻，10歲以上高齡犬隻約有1萬4千多隻，其中又以居住在新莊區19歲約克夏「毛毛」最年長，相當於人類百歲。飼主吳嘉羚表示，毛毛長壽秘訣就是每日給予定時定量飲食、無壓力生活環境，隨著寵物年紀增長，為讓牠生活方便，家具擺設位置也盡量不更動。

    楊淑方指出，老年犬隻常見有白內障伴隨失智現象，有時會日夜顛倒、吠叫甚至出現攻擊性，另也須注意肌肉退化、四肢無力、牙口不好問題，飼主需花更多時間照顧，未來寵物長照機構、三峽毛寶貝長照醫療園區將提供更完善及專人的照護服務，減輕飼主負擔。

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