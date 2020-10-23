為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全糖城市迎接星夢遊輪到訪 黃偉哲端出澎湃美食迎賓

    台南市長黃偉哲（左）今天為「夢幻市集」暖身宣傳，端出好料歡迎星夢遊輪旅客到訪。享美食。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左）今天為「夢幻市集」暖身宣傳，端出好料歡迎星夢遊輪旅客到訪。享美食。（記者洪瑞琴攝）

    2020/10/23 14:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕星夢遊輪即將首訪台南，市長黃偉哲今（23）日先端出澎湃好料暖身宣傳，當天將準備「oh海呦探索台南！府城夢幻市集」，歡迎星夢遊輪旅客在安平港第1、2號碼頭體驗好吃好玩好逛的府城夢幻市情，感受全糖甜蜜又夢幻且深富人情的台南風味。

    黃偉哲表示，來台南有很多種方式，搭乘遊輪則是前所未有的方式，為了讓旅客在遊輪靠港後能先遍嚐盛名的台南小吃與賞逛優質農特產與文創商品，市府將30間名店，從小吃到伴手禮攤位集合成夢幻市集，方便大家參加接下來的City Tour一日遊，深度感受台南這座城市熱情有愛的魅力。

    南市觀旅局表示，星夢遊輪將於26日到訪台南安平港，當天市集除了提供郵輪旅客選購外，也開放一般民眾進入港區同遊享樂，市集特別匯集了台南知名的牛肉湯、米糕、蝦捲、擔仔麵、碗粿、肉粽、豆花、茶葉蛋等府城小吃、美食、伴手禮，歡迎疫情解封以來首批的郵輪旅客，「保證不會讓大家餓肚子，滿載美好回憶與美食而歸」。

    為了讓郵輪旅客安心採買台南好物，市集推出代客配送的貼心服務，並祭出消費滿額送的活動，只要在市集消費滿100元即能獲得一點，累計的點數可兌換台南古蹟文創商品及熱銷特色商品，包括排隊名店得連堂煎餅、前陣子斷貨的月老明星花露水、台南特色小吃系列的刺繡帆布手提袋、還有椪餅抱枕等精彩禮品。

    夢幻市集有台南經典小吃碗糕。（記者洪瑞琴攝）

    夢幻市集有台南經典小吃碗糕。（記者洪瑞琴攝）

    夢幻市集推出椪餅肉燥飯。（記者洪瑞琴攝）

    夢幻市集推出椪餅肉燥飯。（記者洪瑞琴攝）

    夢幻市集有伴手禮選購，以及積點送禮豐富好物。（記者洪瑞琴攝）

    夢幻市集有伴手禮選購，以及積點送禮豐富好物。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》留下南山，「台南囡仔」黃偉哲將創台灣文化新高度
    2020/10/22 12:02

    自由開講》留下南山，「台南囡仔」黃偉哲將創台灣文化新高度
    台灣美食之戰推向國際 我匈牙利大使下廚叫陣台南牛肉湯
    2020/10/21 19:18

    台灣美食之戰推向國際 我匈牙利大使下廚叫陣台南牛肉湯

    副都心買氣爆棚！中央路掀小宅革命
    自由開講》學生與「反南鐵東移」抗爭的距離
    2020/10/21 17:22

    自由開講》學生與「反南鐵東移」抗爭的距離
    台南水情嚴峻 黃偉哲籲中央儘速決定耕種計畫
    2020/10/21 17:03

    台南水情嚴峻 黃偉哲籲中央儘速決定耕種計畫

    博愛特區稀有推案 三代同鄰潮正夯
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」
    2020/10/22 18:00

    食在哈囉》台北6間水餃評比！這間竟然贏過「總統御用水餃」 影片

    台鐵成功站斷軌通報不實究責 局長張政源：應負責任不會規避
    2020/10/22 14:52

    台鐵成功站斷軌通報不實究責 局長張政源：應負責任不會規避

    無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序
    2020/10/22 14:46

    無端遭影射陪睡！甜美系電玩實況主蒐證：將進入法律程序

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播