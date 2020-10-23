花蓮香榭大道成斜坡 高低落差高達40公分

花蓮縣政府斥資3億元計畫打造日出香榭大道目前工程已經進入第二階段，不過卻傳出部分路段的路面，高低落差高達40公分，斜坡度約達到9%，居民抱怨太斜。（記者王錦義攝）

2020/10/23 14:02

［記者王錦義／花蓮報導］花蓮縣政府在前縣長傅崐萁主導下，斥資3億元計畫打造日出香榭大道，1公里多道路全段鋪上花崗岩石板，目前工程已經進入第二階段，不過卻傳出部分路段的路面，高低落差高達40公分，斜坡度約達到9%，整個人行道變成傾斜狀，走在上頭猶如長短腳，一邊高一邊低。

縣議員莊枝財批評說，他早在3年多前就提到因為自由大排箱涵高出路面將近30公分，高於二旁住家，若再鋪上10公分厚的石板將會變成斜坡，當年計畫審查的專家委員也是抱持這樣的看法，2018年代理縣長蔡碧仲任內，縣府才修正改鋪AC柏油路面，不會像現在石板這麼斜，而通過專家會議的審查，但改朝換代後又自行改回鋪設石板，才造成目前的斜坡。

請繼續往下閱讀...

當地主勤里長賴正雄說，當初施工的時候，很多二旁住戶都有疑慮，「怎麼做這麼斜」，也擔心以後颱風大雨，路面積水會直接衝入住家；而每一個遊客來到這邊都在問，怎麼路會變成這樣斜斜的路走，走一段路腳好像是變成長短腳，若是老人家走久了以後，這個髖骨一定會受傷的。

花蓮縣政府建設處回應說，當初排水箱涵的施設，按照下游端就是南濱抽水站的前池，它的高層點然後往上去拉順的，所以箱涵做這樣的高度，如果說往下降，會造成一個逆坡的現象，那會造成回水倒灌，而箱涵也不能修改裁切，會對結構物造成很大損傷，由於已經無法更改箱涵，未來會研究改善，並標示限速與進出車種管制。

莊枝財痛批說，當年自由大排好不容易打開，成為市中心一小段的親水藍帶，但前縣長傅崐萁執意用水泥箱涵加蓋，並在上面鋪設昂貴的花崗岩板，香榭大道計畫還沒過就先花了快2億元買好石板，簡直是為了鋪石板才有這個計畫，本末倒置，當年他質疑的問題，現在都一一浮現，但主導計畫的人已經卸任，留給後面的人善後，要追究也無從追究起。

莊枝財也憂心說，目前全部都鋪上花崗岩板，一旦下雨路面溼滑，或者是汽機車漏油造成路面有油漬等，有機車或汽車通過打滑，因為斜坡太斜的關係，一定是往住家那邊衝過去，若是因為公部門工程設計不當所導致的話，還會有國賠問題。

由前縣長傅崐萁所規劃的日出香榭大道，傅當年號稱要打造一條千年不壞的景觀道路，寬約20米的道路全段鋪上黑白相間的花崗岩大石板，長度約1400公尺耗資3億多元，分四期工程施做，預計明年完工，目前第二階段正在施做中正路到重慶路段，也就是被居民抱怨的傾斜路段。

花蓮縣政府斥資3億元計畫打造日出香榭大道目前工程已經進入第二階段，不過卻傳出部分路段的路面，高低落差高達40公分。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法