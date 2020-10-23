鎮瀾宮攜手創世基金會行善 捐4萬份開運錢母

鎮瀾宮與創世基金會攜手行善。（記者張軒哲攝）

2020/10/23 13:40

［記者張軒哲／台中報導］民眾在過年時會到廟宇排隊求錢母，大甲鎮瀾宮為鼓勵社會大眾行善積福，與創世基金會合作，提供4萬份限量錢母，今日正式亮相，由鎮瀾宮董事長顏清標與創世嘉義院院長蕭伃雯將4萬份開運錢母過爐祈福，庇佑所有認助「寒士吃飽30」的善心人士，拿到錢母後都能財運亨通、來年平安。

「寒士吃飽30」是創世基金會每年年前關懷弱勢的重要活動，但2020年因武漢肺炎疫情肆虐，辦桌圍爐恐有群聚風險，但連續31年的社會愛心運動不能停止，為求香火不斷，2021年改採「送禮到家」，將年禮及祝福紅包送到2萬個弱勢家庭裡，更顯溫馨。

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顏清標說，創世基金會關懷弱勢行善多年確實不簡單，呼籲大家一起行善，媽祖庇佑大眾，若之後創世基金會有需要鎮瀾宮幫忙，相信董監事會都會樂觀其成。

蕭伃雯表示，疫情嚴峻，但植物人服務不能停，寒士吃飽30不能斷，「植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30」，預計在2021年2月1日至2月9日，全台同步送禮到近2萬名植物人家庭、寒士、街友、待拉單媽、清寒長輩家，歡迎社會大眾投入社會公益，助弱勢溫馨過節。認助一人份植愛年禮及祝福紅包，即可索取大甲鎮瀾宮1元開運錢母乙份。

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