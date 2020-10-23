南市府節水出招 男廁小便斗封2個

南市府節水措施之1，男廁小便斗6個封2個。（記者洪瑞琴攝）

2020/10/23 13:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南部水情吃緊，市府本身節水措施上緊發條，廁所水龍頭關1個之外，男廁小便斗6個封關2個，省水細微花巧思，引發「男人的心聲」各不同。

秘書處表示，市府大樓平日節水措施，還包括會議室不主動提供茶水，使用回收水做為澆灌和清潔環境，另外首創全國整合市府大樓RO廢水、空調冷凝水回收系統，每日回收水量約26噸，約占大樓日常用水量16%。

請繼續往下閱讀...

南市永華市政中心每間男廁有6個小便斗，今年4月因應抗旱節水，已先被封1個，由於南部水情持續吃緊，這週又再加封1個。

市府員工看法見人見智。有人認為，每年缺水時，水龍頭水量都減少，但節水過後水量一樣小，小便斗封了2個，造成上廁所不便，對節水並無助益，這種愚笨的做法來告訴市民，市府努力在節水，「如果要封，應該要間隔封，尿尿兼防疫」。

也有位員工打趣說，封掉小便斗能有節水觀念，不知邏輯是如何，頂多是減少清潔人員清洗便斗的用水，但也不禁讓人聯想到風景區排隊上廁所時，曾有好心人說「慢慢『擠』..不用急...我們後面的都還可以忍得住」情境。

也有員工支持說，缺水危機共體時艱，況且只是短暫封掉2個，「又不是全部封鳥」禁閉廁所，目前也沒造成排隊上廁所，不必太在意。到市府洽公的陳先生，初看到男廁小便斗被「蓋牌」很特別，有些感到訝異，不過他也表示，市府以身作則配合節水行動，「沒有不對的地方」。

其實，市府抗旱節水減少男廁小便斗使用，不是頭一遭，2017年10月、2018年5月台南地區水情吃緊時，市就曾採取廁所節水措施，也有市府員工早就習慣了。

據了解，今年汛期罕見地沒有颱風來，南部久旱不雨，曾文水庫現在水位剩下不到30％，如果到11月再沒有任何雨水進帳的話，南市可能到12月就要開始減壓供水。

台南市府節水超前部署，廁所洗手台水龍頭關閉1個，使用的另1個減壓供水。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法