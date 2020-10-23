動用第二預備金開路 盧秀燕自豪：不分藍綠議員都支持我

台中市長盧秀燕（右五）說，動用第二預備金闢路，藍綠議員都支持她。（記者張瑞楨攝）

2020/10/23 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員陳淑華、蕭隆澤、蔡耀頡前天（21日）質詢時，質疑中市政府編列第二預備金，有規避議會監督、消化預算，甚至拿去綁樁之虞，台中市長盧秀燕今天上午主持北屯區南興北一路，打通至北屯路的動土典禮，這條新闢道路僅短短30公尺，取得用地與工程費將近2000萬元，盧秀燕表示，「不分藍綠（議員），支持我把去年結餘的二備金（第二預備金），拿來做這條路打通的工程費用」。

上述工程位於捷運文新北屯線機廠與車站區段徵收範圍內，附近有將開店的北屯好市多賣場，以及即將啟用的台中捷運綠線總站，不過，鐵路高架化之後，原本被鐵軌切開的南興北一路與北屯路，卻遲遲沒有開通，又因此地位於北屯、潭子區交界處，包括里長、北屯與潭子區議員，都希望中市政府儘速開通，居民免除繞路之苦，也舒解松竹路等道路的壅塞。

請繼續往下閱讀...

此一工程取得用地的費用不低，長度雖僅短短30公，寬度20公尺，但總金費達1948萬元，市府動支去年（2019年）第二預備金的結餘，盧秀燕致詞時指出，開路不難，難的是有沒有錢，他感謝藍綠議員與里長的支持，「不分藍綠支持我」，動用第二預備金，讓兩個里與兩條路直接連接，此工程類似台中車站的東區大智路打通，交通更順暢，當地發展也更興旺。

盧秀燕表示，「不分藍綠（議員），支持我把去年結餘的二備金（第二預備金），拿來做這條路打通的工程費用」。（記者張瑞楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法