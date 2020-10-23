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    高雄舉發闖紅燈3年增1倍 議員質疑交通事故似未趨緩

    高市議員黃紹庭彙整相關數據，發現高適闖紅燈舉發數呈倍數成長，但效果似乎不明確。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃紹庭彙整相關數據，發現高適闖紅燈舉發數呈倍數成長，但效果似乎不明確。（記者王榮祥翻攝）

    2020/10/23 12:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄闖紅燈違規舉發數在2016年時有16萬3千餘件，2019年卻激增到34萬5千多件，成長超過一倍！高市議員黃紹庭質疑舉發數不斷飆高，但交通事故數卻似乎沒有趨緩，直言取締很有效率，但效果在哪裡？

    黃紹庭也舉台北為例，2016年闖紅燈舉發數為8萬5百餘件，2019年為8萬7千餘件，成長情況很有限，北高比一比後，更凸顯高雄的舉發數雖成長，效果似乎很不明確！

    黃紹庭進一步質疑，根據專家研究報告，酒駕與闖紅燈的再犯率高達70%，且容易忘記自己曾經違規，然而高雄闖紅燈違規平均要兩個月、甚至3個月才會接到罰單，才知道被罰，那時候的感覺應該是氣憤「為何不早說」，且可能在這之間還有其他違規。

    黃紹庭舉台北為例，被舉發後大概10天就會收到罰單，違規民眾會印象深刻，知道在哪裡被罰，下回就應該比較能警惕，相對於兩個月才收到罰單，高雄實在太慢，很可能失去舉發意義。

    黃紹庭認為現在科技發達、手機普及，應該設法讓違規民眾儘速知道自己被罰，或許可透過手機連線，在舉發後確認車主、立刻簡訊通知，這樣應該會讓舉發更有效果。

    高市警察局長劉柏良認同，允諾會朝此方向研議，讓舉發產生應有效果；他同時指出，近期交通事故整體發生數有趨緩，A1跟去年同期相較減少2%、A2少了4%。

    高市警局補充，依警政署規定，逕行舉發案件（固定式測照設備）需30日內完成入案寄送，高市交通大隊固定式測照設備逕行舉發案件平均15至20天即完成入案寄送，民眾檢舉案件因需查核，故較延遲2個月。

    高市警統計，本市今年1月1日至10月22日止，A1交通事故發生162件、死亡164人，與去（108）年同期（發生166件、死亡168人）比較，發生減少4人、死亡減少4人，降幅達2.4%。

    A2交通事故發生31917件、受傷45276人，與去（108）年同期（發生33279件、受傷46785人）比較，發生減少1362人、受傷減少1509人，降幅分別達4.1%及3.2%。

    高市議員黃紹庭比較北、高闖紅燈違規舉發數，發現高市舉發闖紅燈倍數成長。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃紹庭比較北、高闖紅燈違規舉發數，發現高市舉發闖紅燈倍數成長。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃紹庭認為舉發違規應該有其效果，要求警方從中找出可作為的方式，例如儘速讓民眾知道被罰。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃紹庭認為舉發違規應該有其效果，要求警方從中找出可作為的方式，例如儘速讓民眾知道被罰。（記者王榮祥翻攝）

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