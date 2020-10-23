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    獅王「箏」霸！ 5米長醒獅風箏鹿港飄揚

    獅王「箏」霸！5米長醒獅軟體風箏今天現身彰化縣鹿港鎮立體育場上空，巨大身軀引人矚目。（記者湯世名攝）

    獅王「箏」霸！5米長醒獅軟體風箏今天現身彰化縣鹿港鎮立體育場上空，巨大身軀引人矚目。（記者湯世名攝）

    2020/10/23 12:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕放風箏了！彰化縣鹿港鎮今天吹起強勁風勢，體育場上空飄起5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏，也宣告今年鹿港風箏節將於11月1日上午10點展開，格外引人矚目。鎮長許志宏說，獅子在鹿港的廟宇文化和節慶活動，都有其特殊文化意涵，近年在地更將傳統獅頭化身文創藝術，因此今年風箏節透過施放醒獅風箏，展現傳統的鹿港，蛻變為兼具文化傳承、創新、旅遊的鹿港小鎮，歡迎國人到鹿港鎮立體育場賞風箏、玩風箏。

    獅王「箏」霸！5米長醒獅軟體風箏今天現身彰化縣鹿港鎮立體育場上空，巨大身軀引人矚目。（記者湯世名攝）

    獅王「箏」霸！5米長醒獅軟體風箏今天現身彰化縣鹿港鎮立體育場上空，巨大身軀引人矚目。（記者湯世名攝）

    今天的記者會上，由技藝精湛的8+特技風箏隊特技風箏秀開場，鹿港鎮長許志宏等人放飛5米長的醒獅軟體風箏，並同步施放螃蟹、鯨魚、海豚、烏龜等海洋系列風箏，以及外星人太空船風箏，堪稱爭奇鬥艷。

    鹿港鎮長許志宏施放恐龍氣囊風箏。（記者湯世名攝）

    鹿港鎮長許志宏施放恐龍氣囊風箏。（記者湯世名攝）

    許志宏表示，去年鹿港首度舉辦風箏節，獲得熱烈迴響，今年特別將風箏節列入鹿港四季紅的年度活動，並且融合鹿港在地特色與文化，以具鹿港文化特色的獅頭為概念，量身設計5米長的醒獅軟體風箏和台灣傳統八角風箏。鹿港自古即以海港城市聞名，因此來自各地的風箏好手，特別帶來逾30米長的魟魚、章魚、鯨魚、海豚等大型軟體風箏，在空中展開一場熱鬧繽紛的海洋派對。此外，還有小朋友最喜歡的米老鼠、哆啦A夢、音速小子、海綿寶寶等卡通人物造型的風箏。而來自外太空的外星人也將駕著太空船降落鹿港，屆時海陸空風箏大會師。

    今年風箏節的另一特色是「地景風箏」，展出來自德國與澳大利亞風箏藝術家設計的彩虹球和幾何動力風箏，隨風搖曳而色彩鮮豔、光影變幻的地景藝術風箏，勢必成為民眾打卡的新亮點。還有超過百米的串聯風箏、老虎等造型的單線藝術風箏，以及特技風箏表演。除了欣賞眾多特色風箏，也安排「風箏DIY」活動，讓民眾也能體驗親手製作風箏的樂趣；另外，還有打卡送好禮的好康活動，只要在現場「打卡按讚粉絲團」即可獲得精美好禮，上午10點和下午2點各一場，每場50名，名額有限送完截止。另外，下午4點後將開放會場讓民眾自由放飛，同時安排泡泡秀與民眾同樂，邀請大家一同來體驗放風箏的樂趣。

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