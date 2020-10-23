打造特色公園 竹縣府赴北北宜取經

新竹縣國際AI智慧園區內、兼具防災功能的共融式特色公園正在趕工中，預計明年3月可以搶在規劃中的22座特色公園之前完工啟用。（記者黃美珠攝）

2020/10/23 12:11

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣為了「孵出」22座特色公園，縣府團隊今天邀請議員們一起遠赴宜蘭龍潭湖風景區取經，看他們如何利用地景打造一個有趣、全齡可共融使用的綠地。

縣府產業發展處處長陳偉志說，他們將在3年內砸下2億，在全縣打造22座特色公園，雖然最快明年底才會問世，但近日他發現就連外島馬祖都已有特色公園的設計，新竹縣不能再落後，今年底將先拚一波、讓AI智慧園區內的共融特色公園搶先明年初見客。

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產發處公用事業科表示，22座特色公園目前正處於規劃設計階段，他們為此昨天就已經北上雙北取經，陸續走訪了新北市具有超長滾輪溜滑梯的錦和運動公園、以攀爬為主題遊戲的瑠公公園以及台北市猶如森林冒險場域的南港公園，了解他們如何運用地景激發創意，帶給民眾生活驚喜。

該科表示，前述北部3縣市的公園，普遍包含運動場在內至少都有1公頃的腹地，大則可到10幾公頃，對照新竹縣面積幾乎都不到1公頃的「小公園」很不一樣。儘管如此，他們仍將以麻雀雖小、五臟俱全的企圖心，希望優先以結合地景、供全齡鄉親都可共融使用的目標來規劃打造，如果可以再加入防災的元素，希望讓這22座特色公園給縣民的生活帶來不一樣的休閒趣味，預計第1波將在竹北、芎林誕生，一舉總共會有7個點，可望明年年底以前能完成。

不過該處也提前預告鄉親一個好消息，那就是獨立在前述22個特色公園之外，新竹縣國際AI智慧園區內有片1公頃多、兼具防災功能的共融式特色公園正在新建中，他們將先拚一波，希望明年3月之前就可以完工啟用。

裡面規劃有2個大碗公溜滑梯、曲線造型的沙坑等配合地景而創的遊戲設施，另外防災用的滯洪池，既可以是公園，也能成為業餘或社區民眾「登台」一秀的簡易展演舞台，周邊設有觀眾席，讓每個年齡在此都能同歡。

新竹縣國際AI智慧園區內的共融式特色公園，結合地景，正在創造施作「大碗公」溜滑梯。（記者黃美珠攝）

新竹縣國際AI智慧園區內的特色公園內，如圖左的綠帶就是具有防災功能的滯洪池所在，綠意盎然處儼然是個簡易舞台，至於圖中下、緊鄰「大碗公」溜滑梯處的一排排長椅，是觀眾歇腳、欣賞的所在。（記者黃美珠攝）

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