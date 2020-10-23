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    高雄湖內夜市違規販售醫用口罩 攤商被罰3萬元

    攤商將醫用口罩（紅圈處）置放於普通彩色口罩最內側。（衛生局提供）

    攤商將醫用口罩（紅圈處）置放於普通彩色口罩最內側。（衛生局提供）

    2020/10/23 12:16

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市衛生局在湖內區湖內夜市查獲攤商違規販售醫用口罩，違反中央流行疫情指揮中心防疫規定，依據藥事法27條規定處分罰鍰3萬元。

    衛生局簡任技正潘炤穎今天（23日）上午在議會備詢，會後受訪表示，10月18至21日再次稽查夜市72處，於10月20日發現湖內區湖內夜市違規販售醫用口罩，違反「口罩販賣高風險場域」販售規定，依藥事法處分開出3萬元罰單，攤商已將違規口罩下架。

    稽查人員指出，攤商將醫用口罩置放於普通彩色口罩最內側，企圖蒙蔽混裝，並與髮箍、髮夾等生活用品共同陳列仍被識破。

    潘炤穎說，針對市場、黃昏市場、假日攤集場、夜市、文具店、五金行、雜貨店及超商等口罩販賣高風險場域持續展開稽查，呼籲民眾選購醫用口罩，一定要到領有合法販賣藥商許可執照藥局、醫療器材行、便利超商、各大賣場及藥粧店等通路購買。

    中央流行疫情指揮中心表示，9月24日起實施國產製之平面式醫用口罩，須逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，目前實名制通路銷售口罩，只要在口罩本體符合「距離邊緣1.5公分內，且字高不得小於0.4公分」規定即可。

    湖內夜市攤商違規販售醫用口罩。（衛生局提供）

    湖內夜市攤商違規販售醫用口罩。（衛生局提供）

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