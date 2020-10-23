新北交通罰單爆量 侯友宜：檢舉達人太多

新北市議員李倩萍指出，新北推動科技安全城的政策，使用高科技的設備應該用來提升交通品質，而不是增加裁罰量。（記者何玉華攝）

2020/10/23 11:32

［記者何玉華／新北報導］新北市議員李倩萍指出，新北市長侯友宜打造的新北科技安全城，主體以科技治安及交通裁罰為主，但以她選區三重、蘆洲的交通事故今年不減反增，罰單件數也是年年攀升，希望市府的高科技政策推動應該朝提升交通安全品質，而不是增加裁罰量。新北市長侯友宜表示，重大死亡車禍明顯下降，也要求同仁輕微的違規以規勸為主，裁罰量增加是檢舉達人太多了。

侯友宜說明打造科技安全城的目標是要落實安全、安心、安居，目前還有很多科技方向未落實，包括110、交通監控中心都還不夠強，尚無法及時掌控、反映，未來在三重第二行政中心會建立一個智慧大樓，裡面的監控中心能夠掌控整個新北市，以視訊掌控現場的狀況，隨時調派警力。

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李倩萍表示，科技要用來提升交通安全、品質，但以三重、蘆洲的交通事故來看，今年的件數不減反增，從交通案件上看不出來下降。罰單的部分則是年年增加，連她自己都有不少罰單，她強調，高科技產品應該用來提高交通品質，而不爆量的開罰件數來增加歲入。

侯友宜表示，車禍事故中的死亡車禍同期較去年下降19%，這是重要的觀察指標，增加的主要是零星的擦撞事件，希望未來也能下降。罰單增加的部分，侯友宜說，他已經要求輕微的違規以規勸為主，「但檢舉達人太多了」。

新北市交通裁罰量年年攀升。（新北市議會民進黨團提供）

新北市交通裁罰量年年攀升。（新北市議會民進黨團提供）

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