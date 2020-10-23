2020台灣公共行政聯合年會 黃偉哲：城巿治理須創新傳承

2020台灣公共行政與公共服務系所聯合會年會，今天在台南長榮桂冠酒店登場，台南市長黃偉哲（右3）到場與會。（記者洪瑞琴攝）

2020/10/23 11:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020台灣公共行政與公共事務系所聯合會（TASPAA）年會暨國際研討會，今（23）日首度移師台南盛大登場，台南市長黃偉哲到場與會，他以日前總統蔡英文拜訪「萬秀洗衣店」為例，老店讓世界看見台灣，「這樣的魅力，恐怕連廣告也做不到」，顯見創新傳承與網路無遠弗屆的傳播是時代新趨勢，城市治理也是一樣，必須不斷挑戰創新與世界接軌。

黃偉哲也表示，大台南發展如何達到區域平衡是重要課題之外，治水也是很重要，期望透過研討會學界把脈針砭，提供對策參考。

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今年研討會以「2020的新世代願景：全球在地化下公共治理的傳承與創新」為主題，台南大學校長黃宗顯、TASPAA會長兼南大行政管理學系主任馬群傑主持開幕。此外，邀請聯合國周邊非政府組織、歐洲國際行政學會會長暨比利時魯汶大學教授Geert Bouckaert博士發表「公共服務的趨勢與意涵」主題演講，促進國際學術交流。

馬群傑表示，由於面臨新世代的思維挑戰與全球性的疫情衝擊，可預見公共治理的內容將越趨複雜，期望藉由公私部門的攜手合作，共同因應2020後的新公共治理問題，並思考將國際新進思維結合在地的情感關懷，具體落實在我們所生存的周遭土地上。

值得一提的是，研討會規模為歷來之最，為期兩天會議分組分場次進行多達40個，把長榮桂冠酒店廳室全部「包場」下來，來自全國公共行政領域學者與機關代表超過500人齊聚一堂。

馬群傑表示，研討主題也將針對縣市合併後的大台南地區城市治理成果與工程建設實效進行深入探討，期望在致力於地方特色發展與城市行銷的同時，為台南未來新建設願景進一步擘劃。

台灣公共行政聯合年會盛大，分組分場進行，把台南長榮桂冠酒店場廳全部「包場」下來，帶動「會議經濟」。（記者洪瑞琴攝）

研討會盛大，参加人員防疫戴口罩。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（右）進場接受量溫檢測。（記者洪瑞琴攝）

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