「台灣最美馬桶」秘境爆紅 沙灘遊玩小心受困

白水湖壽島海岸旁一處「台灣最美馬桶」，滿潮時也在海水中。（記者林宜樟攝）

2020/10/23 09:09

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣東石鄉白水湖壽島因電影「消失的情人節」在此拍攝，加上海岸邊有一處「台灣最美馬桶秘境」而爆紅，許多人都會到壽島沙洲的沙灘玩耍；而常來此處的釣客說，壽島沙灘在滿潮前約2小時，連接海岸的道路就會開始淹沒，大滿潮時更是連沙灘都會整片被淹沒，民眾不小心恐就會受困，最近外地遊客增多，請一定要注意潮汐狀況。

立委蔡易餘說，已有接獲民眾反映，下週將邀集交通、觀光及水利單位會勘討論，建議在海堤旁設置潮汐告示牌，寫上注意事項，請人協助每日寫上潮汐時刻讓遊客瞭解，也將討論設置涼亭及臨時廁所等，讓遊客賞景玩沙更便利也安全。

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東石白水湖壽島附近道路因地層下陷，漲潮時道路會被海水淹沒，乾潮時道路出現，有「摩西分海」稱號，滿潮時連鄰近廢棄房屋都被淹沒一半高；9月21日有微電影拍攝團隊9人到壽島沙灘拍攝影片，因沒注意漲潮時，退路被淹沒而受困，向海巡人員求援後而獲救。

記者實際前往觀察，本週三該處滿潮時間約為下午2點，中午12點時，廢棄民房處道路已淹沒，連接堤岸的道路開始淹水；下午1點多時，連接堤岸的道路已完全被淹沒，民房旁原本的沙灘，海水波濤洶湧，而原本大片的沙灘被海水分隔成2塊沙洲，甚至還有流浪狗在沙洲上，因無法經陸路返回，直接游泳回岸上；2點滿潮時，可見原本海上的大片沙灘剩2小塊沙洲，釣客說，若遇大滿潮時，沙洲也會被淹沒；知名的「台灣最美馬桶」，滿潮時一旁水位也升高，孤立在海上。

釣客說，潮汐時間每日不同，因此無法告知何時來可玩沙灘或可到馬桶旁合照，需先查好資訊，並注意漲退潮時間，最好滿潮前2小時就回岸邊，以免忘記時間而受困在海上沙洲。

白水湖壽島在本週週末假期10月24日，滿潮時間為下午5點20分，25日滿潮時間為晚上6點36分，剛好都是下午遊客最多的時刻，民眾到壽島沙灘遊玩需注意，盡早返回岸邊。

一隻流浪狗接近滿潮時還留在壽島沙洲上。（記者林宜樟攝）

流浪狗接近滿潮時在壽島沙灘上無法經陸路返回岸邊，牠直接下海游泳回岸上。（記者林宜樟攝）

白水湖壽島沙灘，滿潮前2小時仍先相連。（記者林宜樟攝）

白水湖壽島沙灘，滿潮時變成2小塊在海上的沙洲。（記者林宜樟攝）

壽島沙灘連接岸邊的道路，滿潮前2小時開始淹水。（記者林宜樟攝）

壽島沙灘連接岸邊的道路，滿潮前2小時開始淹水。（記者林宜樟攝）

白水湖壽島沙灘連接岸邊的道路，滿潮前40分鐘時，已全被淹沒。（記者林宜樟攝）

白水湖壽島靠近廢棄民房的沙灘，滿潮時全被淹沒，波濤洶湧。（記者林宜樟攝）

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