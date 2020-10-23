高雄流行音樂中心董事新陣容 知名音樂人出列

高雄流行音樂中心明年4月啟用，第2屆董事成員多是台灣及對高雄具代表性的音樂人。（資料照，記者許麗娟攝）

2020/10/23 09:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄流行音樂中心11月28日將進行滿載測試演出，明年4月正式啟用，近日公布第2屆董事名單，包含陳建騏、蕭賀碩、林生祥、紀華麟等對高雄音樂環境極具正向影響力的重要人物入列，堪稱當今流行音樂產業與相關領域的黃金陣容。

依高雄市政府2017年訂定「高雄市高雄流行音樂中心設置自治條例」，高流需成立董事會，董事會組成除機關代表外，需聘任流行音樂、文化創意產業界人士、民間企業經營、管理或其他相關領域專家擔任董事，任期3年，且流行音樂、文化創意產業界人士不得少於3分之1。

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第2屆董事在市長陳其邁、副市長史哲半強迫熱情邀約下，超過5分之4組成為專業董事，包括多位「奪金」音樂人，有金馬、金曲、金鐘3金得主陳建騏；曾獲金曲獎最佳作曲獎的音樂製作人蕭賀碩；於金曲、金馬獲獎無數的生祥樂團主唱林生祥，其本身也是高雄在地長期投入鄉土母語音樂創作的推動者；以及曾獲金曲獎演奏類最佳作曲獎的紀華麟，也是高雄首間爵士音樂PUB「藍色狂想」的創辦人。

此外，大大國際娛樂有限公司、寬宏藝術經紀股份有限公司2大高雄在地藝術娛樂經紀公司，也分別派出代表，由大大國際娛樂的總經理李明智與寬宏藝術的副總王雅新擔任董事。還有對流行音樂具細膩觀察、作為華人音樂重要指標入口的HitFm聯播網台長柯俊任；以及五月天御用鍵盤手、暢銷金曲編曲人，也擔任金曲獎、金音獎、金馬獎等重要獎項評審委員的「小周老師」周恒毅。

高流董事也延攬了台北流行音樂中心籌備處主任、本身即知名演唱會製作人的丁度嵐，和具豐富音樂活動策劃執行經驗的高流前執行長廖偉程，匯聚全台流行音樂界核心人物，期望透過業界專業，共同打造高流成為南台灣、甚至亞洲流行音樂產業的據點。

在經營管理面向，由曾任故宮博物院副院長的李靜慧出任董事，故宮為國內幅員廣大且成功多角化經營的場館，李靜慧在行政、組織、場館經營等方面的高度專業有目共睹；而曾任「誠品生活股份有限公司」設店處協理，促成棧貳庫成功招商的高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿，其20年開發行銷與文創產業經歷，也讓董事會專業更加全方位延伸，足見高雄市政府籌組董事時對產業推動指向的野心。

高雄市文化局長、同時為行政法人高流董事長王文翠表示，流行音樂中心藉由行政法人模式，融合民間業界專業與公部門行政公共性，達到專業參與及公共服務並濟，綜觀本屆董事會陣容，期許高流在董事專業支持下，能更加成長且穩定營運，也為明年的開幕及高雄音樂產業長遠的推動做好準備。

高雄流行音樂中心第2屆董事會名單：

董事長 王文翠（高雄市政府文化局局長）

董事 陳美英（高雄市政府文化局專門委員）

董事 李明智（大大國際娛樂有限公司總經理）

董事 林生祥（金曲、金馬得主、生祥樂團主唱、作詞作曲人）

董事 柯俊任（Hit Fm聯播網台長）

董事 蕭賀碩（金曲得主、音樂製作人、作詞作曲人）

董事 周恒毅（知名鍵盤手、編曲人、金曲獎、金音獎及金馬獎評審）

董事 廖偉程（高雄流行音樂中心前執行長、獨立音樂人）

董事 李靜慧（故宮博物院前副院長）

董事 沈妙姿（高雄港區土地開發公司董事長）

董事 陳建騏（金曲、金馬、金鐘三金得主、音樂製作人）

董事 丁度嵐（台北流行音樂中心籌備處主任、知名演唱會製作人）

董事 王雅新（寬宏藝術經紀股份有限公司行銷業務部副總）

董事 紀華麟（金曲得主、音樂空間「藍色狂想」創辦人）

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