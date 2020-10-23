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    10/23 各報重點新聞一覽

    美國國務院批准海馬斯多管火箭系統等三項對台軍售案，總金額520億。（取自美國陸軍官網）

    美國國務院批准海馬斯多管火箭系統等三項對台軍售案，總金額520億。（取自美國陸軍官網）

    2020/10/23 06:30

    自由時報

    美宣布對台3項軍售

    美國國務院美東時間二十一日批准海馬斯多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈及MS-110偵照莢艙等三項對台軍售案，前兩項彈種最大射程達三○○公里、二七○公里。國防部長嚴德發昨強調，我國不與中共軍備競賽，皆依照防衛作戰需求、敵情威脅，強化防衛作戰能力及規劃聯合戰力，並無其他意圖。

    詳見美宣布對台3項軍售

    中配來台 竟成情色酒店看板女郎

    新竹李姓男子娶進中國籍呂姓女子，呂女來台防疫隔離兩週後，聲稱找到按摩店櫃台工作，但上班到半夜且有男人接送，小姑好奇上網搜尋，赫見是號稱私人招待所的酒店，且呂女拍攝清涼照還作廣告，成了酒店的看板女郎，事後呂女乾脆離家出走，李男憤而訴請休妻，新竹地院判准離婚。

    詳見中配來台 竟成情色酒店看板女郎

    入秋首波 中國塵霾今侵台

    入秋首波境外空污，今日起影響台灣！東北風挾帶從中國華北地區的霾及沙塵南下，北部率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，預計空氣品質為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級，民眾需注意配戴口罩，加強自身防護。中央氣象局預估，今起受冷空氣影響，各地轉為乾冷，北台灣低溫下探十七、十八度。

    詳見入秋首波 中國塵霾今侵台

    聯合報

    美批准售台3項武器 「後續還有」自走砲等軍售案

    美國國務院廿一日批准售台三項武器並通知國會，包括增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS）與F-16新式偵照莢艙（MS110），軍售總額達十八億一一三○萬美元（約新台幣五二○億一八七二萬元）。

    詳見美批准售台3項武器 「後續還有」自走砲等軍售案

    林佳龍：只需一家捷運總公司 雙北桃市長都贊成

    雙北近來為捷運管理隔空交火，民代提出雙北合組捷運公司看法；新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都認為事權統一是好事。交通部長林佳龍說，兩位市長希望交通部提供平台整合雙北捷運運作，他會努力促成；他還說，台灣捷運規模愈來愈大，或許只需一家總公司，再以北、中、南分公司或其他方式分開營運也是不錯的想法。

    詳見林佳龍：只需一家捷運總公司 雙北桃市長都贊成

    中國時報

    兩岸若發生戰端 國防部長嚴德發回應 總統第一時間可動員45萬兵力

    兩岸若發生戰事，我方究竟能動員多少兵力？國防部長嚴德發昨在立法院表示，若總統動員令一下，約26萬後備軍人就要報到，加上18萬5千位現役軍職人員，約45萬人將是第一時間的防衛作戰主力。

    詳見兩岸若發生戰端 國防部長嚴德發回應 總統第一時間可動員45萬兵力

    CSIS最新報告 挺台攸關美重大利益

    美智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表「朝向一個更強勁的美台關係」報告，強調台灣是美國重大利益所在，建議多項提升與台關係的具體建議；而針對近期華府一些人呼籲美應放棄台海「戰略模糊」政策，美卿蓬佩奧說，美國沒有改變對台政策，「在亞洲不尋求軍事衝突」。

    詳見CSIS最新報告 挺台攸關美重大利益

    新竹這家號稱私人招待所的酒店，以清涼照作為廣告宣傳。（取自招待所臉書官網）

    新竹這家號稱私人招待所的酒店，以清涼照作為廣告宣傳。（取自招待所臉書官網）

    中國霾害、沙塵南下，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，民眾需注意配戴口罩加強自身防護。（記者黃志源攝）

    中國霾害、沙塵南下，今天凌晨起隨著東北風入侵台灣，上半天北部空氣品質率先受影響，午後則逐漸影響中南部地區，民眾需注意配戴口罩加強自身防護。（記者黃志源攝）

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