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    首頁　>　生活

    愛蟲成癡！清水高中「螳螂哥」 自主學習驚豔師生

    2020/10/22 23:30

    ［記者張軒哲／台中報導］愛蟲成痴！台中市清水高中學生卓价亨自小與昆蟲為伍，尤其偏愛螳螂，目前飼養6隻螳螂，他從5歲開始養昆蟲，還帶昆蟲箱至幼兒園介紹自己的寵物。喜愛賞鳥的父親卓穗芳帶著他出國認識自然生態，卓价（价，讀音同介）亨在高中「自主學習計畫」跟師生分享「昆蟲觀察及生態攝影」，讓校長黃偉立為之驚艷。卓价亨立定志向，要就讀昆蟲系，以後當研究員，投入他最愛的山林懷抱。

    17歲卓价亨是家中唯一的孩子，卓穗芳是日南國中數學教師，他本身是野鳥協會成員，也帶著兒子接觸自然生態，是卓价亨的生態啟蒙教師，父子假日常在山林步道健行，曾跟著賞鳥攝影團遠赴沙巴神山國家公園跟哥斯大黎加生態旅行。

    卓价亨說，童年養過獨角仙、螳螂等昆蟲，至今仍記得帶著昆蟲箱到幼兒園介紹昆蟲，同學圍繞著他，專心聽他解說的畫面，同學都知道他認識許多昆蟲，幫他取了「螳螂哥」、「昆蟲哥」外號，自己比較喜歡被稱為「蟲蟲亨」。可惜國小跟國中都沒機會讓他能分享觀察跟飼養昆蟲的心得。因為螳螂頭上有兩把大刀，造型很酷，決定專注觀察跟飼養螳螂，假日常跟著父親流連台中跟苗栗一帶山區觀察生態。

    卓价亨說，最初是飼養一對台灣原生寬腹螳螂，觀察螳螂產卵跟學會如何尋找螳螂的食物，自己飼養櫻桃紅蟑螂餵食螳螂，但日前蟑螂咬破紙盒，導致小蟑螂在家中流竄，讓媽媽很苦惱。

    為了時時刻刻觀察螳螂動靜，卓价亨在家中裝設紅外線攝影機，對準昆蟲箱錄影，自己在學校也能遠端連線監控，不錯過螳螂交配跟產卵的畫面。當他完成「昆蟲觀察及生態攝影」自主學習計畫，期末上台跟全校師長還有同學分享心得，獲得眾人好評。

    黃偉立說，因為高中的自主學習課程，讓卓价亨有機會分享他從小到大的興趣，他的志趣明確，鎖定昆蟲系入學，可嘗試透過特殊選才進大學，像他高中就規劃好自己人生志向的學生並不多，祝福他成為優秀的研究員。

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