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    桃園5G未來城提早建置 5000間智慧教室

    「2020桃園未來智慧城×5G未來內容力文化跨域」論壇，在中央大學登場。（記者李容萍攝）

    「2020桃園未來智慧城×5G未來內容力文化跨域」論壇，在中央大學登場。（記者李容萍攝）

    2020/10/22 23:17

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市於2019年榮獲國際智慧城市ICF組織評比為TOP1，大力推動文化與科技跨域發展，今年與國家級行政法人「文化內容策進院」展開策略合作，市府藝文設施管理中心在文策院今年11月底舉辦「創意內容大會」前，22日在中央大學辦理桃園前導論壇，主題為「2020桃園未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」，針對5G時代來臨，如何利用數位科技結合文化內容產業進行探討，希望透過論壇的專題講座及座談，讓產官學界人士進行交流，也讓內容產業結合科技發展的跨域表現能夠更好。

    桃園市副市長高安邦出席論壇提到，在全球5G網路時代來臨之後，網路傳輸速度越來越快，不但資料取得更加容易，內容的正確性及適當性也更為重要。市府在全市中小學建立智慧教室，透過數位科技工具以及內容，讓孩子在學習及數位應用方面能夠有所改變，預計今年將建置達5000間智慧教室。此外，科技整合更讓許多領域不再有距離，在掌握數位時代需要的工具後，也需要將內容做得更好，例如：教育及醫療方面，可依照學習狀況及身體體質打造特定內容，藉由論壇能促進內容力與技術力的跨域合作。

    文化藝術觀賞模式將有變革

    市府文化局長莊秀美表示，網路通訊技術的提升為文化藝術觀賞模式帶來變革，發展內容產品也需要創意及創新能力。市府自2107年起每年舉辦「桃園科技藝術節」，成為藝術與科技跨界產業交流的重要平台。除了論壇，市府規劃第二屆「桃園科技表演藝術獎」將與文策院進行獎項合作，共同發掘科技藝術跨界新秀。

    論壇邀請到文化內容策進院董事長丁曉菁，帶領現場進入時尚、表演藝術、動畫特效混搭流行音樂等全球創新跨界應用，也透過美國NY Future Perfect Creative studio、WAVE等案例，分享如何將創意變成創業。

    包括經濟部工業局副局長楊志清、資科局長陳崗熒、桃園市工策會總幹事陳家濬、好萊塢電影特效數字王國科技公司總監鄭心、必應創造創意形象總監馮建彰、台南藝術大學校長詹景裕、演唱會製作人丁度嵐等均出席活動。

    文化內容策進院董事長丁曉菁（右2）等人出席「2020桃園未來智慧城×5G未來內容力文化跨域」論壇。（記者李容萍攝）

    文化內容策進院董事長丁曉菁（右2）等人出席「2020桃園未來智慧城×5G未來內容力文化跨域」論壇。（記者李容萍攝）

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