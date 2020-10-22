週五水氣變少！中南部降雨漸緩 週末各地秋高氣爽

今天南部地區多數地方天氣晴朗，北部則持續有雨。預計明天颱風漸遠離台灣之後，水氣會越來越少，全台天氣也會跟著穩定。（記者黃志源攝）

2020/10/22 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕今天（22日）主要在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯，而明天（23日）將持續受到颱風外圍環流以及東北季風影響，北東地區較涼且會有短暫雨發生，至於中南部降雨則漸緩，要注意日夜溫差仍大。

根據中央氣象局預報，颱風「沙德爾」這幾天給台灣帶來不少水氣，明天受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣雖比今天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為短暫雨後多雲的天氣狀況。

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另據天氣風險公司表示，預計明天颱風會繼續在南海向西遠離，未來台灣水氣會越來越少，天氣也會跟著穩定，估計週末各地大都是晴到多雲，秋高氣爽的天氣。

溫度方面，各地氣溫比起今天也會再低一些，早晚低溫約19至22度。白天時北部及東北部感受上較涼，高溫僅約22度，花東高溫約25至26度，中南部則約27至30度，注意中南部日夜溫差大，提醒民眾適時注意增添衣物；紫外線方面，各地區均為「中量級」。

空品方面，根據行政院環保署空品預報指出，23日花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。但傍晚後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為「普通」等級。

另外，氣象局表示明天東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有9至10級強陣風，風浪亦大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，提醒民眾海邊活動或作業應特別注意安全。

23日白天北部及東北部感受上較涼，高溫僅約22度，花東高溫約25至26度，中南部則約27至30度，注意中南部日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

明日紫外線預報，各地區均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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