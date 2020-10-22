為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週五水氣變少！中南部降雨漸緩 週末各地秋高氣爽

    今天南部地區多數地方天氣晴朗，北部則持續有雨。預計明天颱風漸遠離台灣之後，水氣會越來越少，全台天氣也會跟著穩定。（記者黃志源攝）

    今天南部地區多數地方天氣晴朗，北部則持續有雨。預計明天颱風漸遠離台灣之後，水氣會越來越少，全台天氣也會跟著穩定。（記者黃志源攝）

    2020/10/22 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（22日）主要在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為明顯，而明天（23日）將持續受到颱風外圍環流以及東北季風影響，北東地區較涼且會有短暫雨發生，至於中南部降雨則漸緩，要注意日夜溫差仍大。

    根據中央氣象局預報，颱風「沙德爾」這幾天給台灣帶來不少水氣，明天受到颱風外圍環流及東北季風影響，水氣雖比今天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區則為短暫雨後多雲的天氣狀況。

    另據天氣風險公司表示，預計明天颱風會繼續在南海向西遠離，未來台灣水氣會越來越少，天氣也會跟著穩定，估計週末各地大都是晴到多雲，秋高氣爽的天氣。

    溫度方面，各地氣溫比起今天也會再低一些，早晚低溫約19至22度。白天時北部及東北部感受上較涼，高溫僅約22度，花東高溫約25至26度，中南部則約27至30度，注意中南部日夜溫差大，提醒民眾適時注意增添衣物；紫外線方面，各地區均為「中量級」。

    空品方面，根據行政院環保署空品預報指出，23日花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。但傍晚後竹苗以北地區空氣品質將逐漸好轉為「普通」等級。

    另外，氣象局表示明天東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有9至10級強陣風，風浪亦大；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，提醒民眾海邊活動或作業應特別注意安全。

    23日白天北部及東北部感受上較涼，高溫僅約22度，花東高溫約25至26度，中南部則約27至30度，注意中南部日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

    23日白天北部及東北部感受上較涼，高溫僅約22度，花東高溫約25至26度，中南部則約27至30度，注意中南部日夜溫差大。（圖擷取自中央氣象局）

    明日紫外線預報，各地區均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    明日紫外線預報，各地區均為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    明天各地空氣品質預報，綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北北基宜大雨特報！18縣市陸上強風特報
    2020/10/22 16:51

    北北基宜大雨特報！18縣市陸上強風特報
    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫
    2020/10/21 22:00

    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫

    勇敢為愛轉身 邁向歌手之路
    雨彈夜襲！7縣市續發豪、大雨特報 雙北山區升級豪雨
    2020/10/21 18:50

    雨彈夜襲！7縣市續發豪、大雨特報 雙北山區升級豪雨
    宜蘭防豪雨！ 北北基、屏、花東大雨特報
    2020/10/21 15:10

    宜蘭防豪雨！ 北北基、屏、花東大雨特報
    週三受颱風及東北風影響水氣增多 週末北部有望見陽光
    2020/10/20 22:13

    週三受颱風及東北風影響水氣增多 週末北部有望見陽光
    升級豪雨特報！颱風外圍環流及東北風影響 宜蘭要小心
    2020/10/20 21:30

    升級豪雨特報！颱風外圍環流及東北風影響 宜蘭要小心
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量 影片

    南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同
    2020/10/22 05:30

    南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播