為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玄奇！青鯤鯓朝天宮王船醮千歲爺「流淚」 降示說原因

    青鯤鯓朝天宮千歲爺「吳府千歲」神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。（記者楊金城攝）

    青鯤鯓朝天宮千歲爺「吳府千歲」神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。（記者楊金城攝）

    2020/10/22 22:54

    〔記者楊金城／台南報導〕相隔24年，台南市將軍區青鯤鯓朝天宮舉辦庚子年三朝王船建醮大典，上週六王船出廠，但桅杆和風帆尚未完成，傳出千歲爺「吳府千歲」因此被玉皇大帝責罰，吳府千歲的神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇，讓這科王船醮典出現插曲。

    青鯤鯓朝天宮王船醮大典今天（22日）起南巡、北巡，27日起鼓入醮，29日普度，30日送王船（燒王船），這是青鯤鯓地區相隔24年後再辦王船醮，總人口不到3千人的青鯤鯓總動員籌辦醮典，這是地方大喜事。

    但朝天宮的王船在10月17日出廠時，3支桅杆和風帆竟還未完工，翌日，千歲爺降示有話說。

    朝天宮建醮委員會副總幹事周偉程說，桅杆和風帆因造船師趕工不及，未能如期完成，事關重大。

    王船竟還未全部完工，驚動朝天宮和建醮委員會，有「台灣第一香」國定民俗的台南西港慶安宮得知此事，擔任慶安宮總幹事的台南市議員方一峰聞訊，找來承造慶安宮王船的知名師父林良太協助，接下朝天宮王船桅杆、風帆的最後製作。

    周偉程說，廟方向值科千歲爺請示時，才知道千歲爺因王船未全部完工，被玉皇大帝責備並記「劣跡」，讓千歲爺相當難過。

    千歲爺神像的右眼下眼瞼，事後也才被發現出現白色痕跡，像是掉漆露出底色或沾上白漆，乍看之下有如掉眼淚的淚痕。

    周偉程說，吳府千歲神像是後來雕刻的，只約30年歷史，還是頭一次發現神像右下瞼出現白痕。

    民俗專家廖大乙迎請遊學太子爺到朝天宮參加鑑醮，恰好遇上千歲爺神像出現玄奇事蹟，他說，千歲爺是領玉皇大帝旨令代天巡狩，王船在出廠前未全部完成，代表失職，因此難過。

    幸好，在林良太協助下，桅杆已收尾完成，風帆也可在送王前製妥。

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠，停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠，停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠後，停在廟埕供信眾參拜，3支桅杆已先完成。（記者楊金城翻攝）

    青鯤鯓朝天宮的王船出廠後，停在廟埕供信眾參拜，3支桅杆已先完成。（記者楊金城翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    青鯤鯓朝天宮王船醮！霸氣王船明出廠 晚會張秀卿獻唱
    2020/10/16 20:25

    青鯤鯓朝天宮王船醮！霸氣王船明出廠 晚會張秀卿獻唱
    王船試航、丁香季接連登場 白沙赤崁熱鬧滾滾
    2020/10/14 16:13

    王船試航、丁香季接連登場 白沙赤崁熱鬧滾滾

    雙北菁英「南漂」桃園置產最愛這區
    蘇厝第一代天府南瀛王船祭 評筊選出7執事
    2020/09/26 20:25

    蘇厝第一代天府南瀛王船祭 評筊選出7執事
    茄萣萬福宮舉辦科儀 60尺王船雛形初現
    2020/09/09 19:56

    茄萣萬福宮舉辦科儀 60尺王船雛形初現
    兩度現立筊！睽違18年再辦王船醮 茄萣萬福宮展神力
    2020/04/05 19:51

    兩度現立筊！睽違18年再辦王船醮 茄萣萬福宮展神力
    翁進忠王船紀錄片「神舟」 勇奪台南市影像競賽首獎
    2019/10/01 10:48

    翁進忠王船紀錄片「神舟」 勇奪台南市影像競賽首獎
    生活今日熱門
    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園
    2020/10/22 18:30

    魚兒和「幽靈水草」共游？ 水族箱裡的半透明小花園 影片

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度
    2020/10/22 09:56

    防共伴效應帶來豪雨 北台越晚越冷、低溫下探18度

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量
    2020/10/22 11:00

    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量 影片

    南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同
    2020/10/22 05:30

    南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播