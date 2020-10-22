玄奇！青鯤鯓朝天宮王船醮千歲爺「流淚」 降示說原因

青鯤鯓朝天宮千歲爺「吳府千歲」神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇。（記者楊金城攝）

2020/10/22 22:54

〔記者楊金城／台南報導〕相隔24年，台南市將軍區青鯤鯓朝天宮舉辦庚子年三朝王船建醮大典，上週六王船出廠，但桅杆和風帆尚未完成，傳出千歲爺「吳府千歲」因此被玉皇大帝責罰，吳府千歲的神像右眼出現有如「淚痕」的痕跡，相當玄奇，讓這科王船醮典出現插曲。

青鯤鯓朝天宮王船醮大典今天（22日）起南巡、北巡，27日起鼓入醮，29日普度，30日送王船（燒王船），這是青鯤鯓地區相隔24年後再辦王船醮，總人口不到3千人的青鯤鯓總動員籌辦醮典，這是地方大喜事。

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但朝天宮的王船在10月17日出廠時，3支桅杆和風帆竟還未完工，翌日，千歲爺降示有話說。

朝天宮建醮委員會副總幹事周偉程說，桅杆和風帆因造船師趕工不及，未能如期完成，事關重大。

王船竟還未全部完工，驚動朝天宮和建醮委員會，有「台灣第一香」國定民俗的台南西港慶安宮得知此事，擔任慶安宮總幹事的台南市議員方一峰聞訊，找來承造慶安宮王船的知名師父林良太協助，接下朝天宮王船桅杆、風帆的最後製作。

周偉程說，廟方向值科千歲爺請示時，才知道千歲爺因王船未全部完工，被玉皇大帝責備並記「劣跡」，讓千歲爺相當難過。

千歲爺神像的右眼下眼瞼，事後也才被發現出現白色痕跡，像是掉漆露出底色或沾上白漆，乍看之下有如掉眼淚的淚痕。

周偉程說，吳府千歲神像是後來雕刻的，只約30年歷史，還是頭一次發現神像右下瞼出現白痕。

民俗專家廖大乙迎請遊學太子爺到朝天宮參加鑑醮，恰好遇上千歲爺神像出現玄奇事蹟，他說，千歲爺是領玉皇大帝旨令代天巡狩，王船在出廠前未全部完成，代表失職，因此難過。

幸好，在林良太協助下，桅杆已收尾完成，風帆也可在送王前製妥。

青鯤鯓朝天宮的王船出廠，停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

青鯤鯓朝天宮的王船出廠停放廟埕，桅杆和風帆還未製作完成。（曾福樹廟會粉絲團提供）

青鯤鯓朝天宮的王船出廠後，停在廟埕供信眾參拜，3支桅杆已先完成。（記者楊金城翻攝）

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