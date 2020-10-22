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    全民運動會》南市大贏家 勇奪17金21銀18銅

    2020全民運動會，南市曲棍球短桿代表隊4連霸。（南市教育局提供）

    2020全民運動會，南市曲棍球短桿代表隊4連霸。（南市教育局提供）

    2020/10/22 20:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2020全民運動會，今天（22日）圓滿落幕，南市代表隊大放異彩，共獲得17金21銀18銅，總計56面獎牌，超越2018年的43面獎牌，也是縣市合併以來獎牌數最高、金牌數最多的1屆，曲棍球短桿更奪得金牌，順利達成4連霸。

    對此佳績，市長黃偉哲表示，感謝所有教練和選手，如此優異的表現也顯見台南近年來努力推動各項體育活動及選手培育政策已具體展現成果。

    南市體育處表示，曲棍球代表隊主要由台南大學體育系學生組成，大多自小學開始以加入俱樂部方式接觸曲棍球，國高中持續至復興國中、關廟國中、新豐高中及臺南高商等校銜續訓練，最終至台南大學形成完成的4級培訓體系，選手多利用夜間與假日集訓，在有限時間培養默契及球技，這次不負眾望再次奪冠並達到4連霸目標。

    此外，南市在本屆全民運國術項目也奪得5金5銀的亮眼成績。在長兵器項目奪得金牌的吳佩真表示，這是她第3次參加全民運也是第1次站上頒獎台，感謝林育正教練一路上的指導與鼓勵，讓她如願為台南爭光。

    林廷翰也是第3次代表南市參賽，他自4歲起開始練習國術，上屆賽事在南拳項目拿下銅牌後，於兩年間重新調整訓練步調，以超越上屆成績為目標持續努力，如願超越自我，這次再拿下1面金牌。

    南市強項之1蹼泳，拿下2金1銀4銅的成績，更拿下男子蹼泳單項總錦標的殊榮；其中在400公尺水面蹼泳奪金的陳柏翰，本屆賽事也將他上屆的賽事成績推進了1.21秒，成功拿下金牌。

    南市體育處表示，為培育全民運動會選手，市府在賽前挹注每位參賽選手培訓經費，未來也將持續推展全民運動，營造更優質的訓練環境。

    國術男子南拳選手林廷翰在本屆全運會奪金。（南市教育局提供）

    國術男子南拳選手林廷翰在本屆全運會奪金。（南市教育局提供）

    國術選手吳佩真在全運會拿下金牌，為台南爭光。（南市教育局提供）

    國術選手吳佩真在全運會拿下金牌，為台南爭光。（南市教育局提供）

    2020全民運動會在花蓮舉辦，今天圓滿落幕，台南市成績耀眼。（南市教育局提供）

    2020全民運動會在花蓮舉辦，今天圓滿落幕，台南市成績耀眼。（南市教育局提供）

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