全國賽忘放蟹肉鎩羽…他重煮8道菜雪恥 辦桌謝師恩

僑泰高中邱溥昱（中）今天重新烹煮比賽讓他失誤錯失獎牌的紅蟳米糕，辦桌感謝崇倫國中校長沈復釧（右）、僑泰高中校長?順德（左）等師長。（記者陳建志攝）

2020/10/22 20:33

〔記者陳建志／台中報導〕今年高中應屆畢業的邱溥昱參加全國技能競賽中餐烹飪，在指定的8道料理中，有7道拿第一，卻在紅蟳米糕這道菜中忘了放蟹肉，錯失奪牌機會，不過仍拿到佳作。國中母校崇倫國中校長沈復釧隨口一句「好想吃看看這些料理」，讓他決定辦桌謝師恩，今天在學長、學弟協助下，重做讓他終身難忘的紅蟳米糕等8道料理，這次沒有忘記放蟹肉，精湛的刀工和廚藝，讓師長們讚不絕口。

今年剛從高中畢業的邱溥昱說，爸爸是學校、五星飯店廚師，後來自己開店，他從小耳濡目染，喜歡上烹飪，就讀崇倫國中時選讀餐飲技藝課程，上了僑泰高中後繼續就讀餐飲科，專攻中餐烹飪，高二時一度獲選為選手培訓，但因自認已經很厲害疏於練習，分區賽就被淘汰，上了高三後，決定從最基本的刀工練起，尤其指導老師郭小萍不斷強調的「態度」，讓他受益最深，終於在中區賽拿到第3名，進軍全國賽。

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邱溥昱說，為了參賽每天幾乎都練習10多個小時，就連假日也到學校練習，決賽時要連續比賽3天，製作出指定的宴會菜、家常菜和中式甜點，自己在其中7道都拿到不錯成績，卻在紅蟳米糕這道菜忘了放最重要的蟹肉，懊惱自己彷彿鬼遮眼，就是沒看到放在下面的蟹肉，最後總成績只拿到第6名。

因一時粗心沒得牌，邱溥昱雖感到遺憾，但仍回到母校崇倫國中，跟沈復釧校長等師長報告參賽結果，校長一聽他描述比賽烹煮的菜餚，脫口而出：「好想吃看看這些料理喔！」邱溥昱一聽不假思索就回：「好啊！」決定在高中母校僑泰高中實習餐廳內宴請師長。

今天邱溥昱當主廚，在學長王平宥和同學、學弟、老師協助下，重新烹煮比賽指定的五福拼盤、扣五行、蛋黃大蝦、東坡肉、松鼠鱸魚、紅蟳米糕，還有蘿蔔絲酥餅、水果奶酪等8道菜，當紅蟳米糕上菜時，他更笑說：「這次沒有忘記放蟹肉」，不怕在自己傷口灑鹽，希望「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來」。

沈復釧細細品嚐邱溥昱烹煮的中式大菜，對於他的廚藝、刀工讚不絕口。沈復釧說，溥昱國中時較害羞，但現在應對更成熟、穩定，真的長大了，特別包了一個紅包鼓勵他。

僑泰高中校長温順德也說，溥昱入選全國賽後，投入相當多的時間練習，雖因失誤沒有得牌相當可惜，但這也是他成長過程相當好的學習機會，相信有了這次挫折失敗的經驗，對於往後的職涯發展會有很大幫助，他稱讚在溥昱掌廚辦桌下，今天重現比賽時的8道菜餚和甜點，不管是刀工、配色、口感、食材鮮度都讓驚艷，完全不輸餐廳的大廚。

僑泰高中邱溥昱今天辦桌感謝師長，重新烹煮讓他錯失獎牌的紅蟳米糕，笑稱「這次沒有忘記放蟹肉」。（記者陳建志攝）

僑泰高中邱溥昱（後排左3）今天在學長、同學、學弟協助下，辦桌感謝師長一路的指導。 （記者陳建志攝）

邱溥昱今天烹煮比賽指定的「扣五行」，展現精細的刀工。 （記者陳建志攝）

邱溥昱今天烹煮比賽指定的「松鼠鱸魚」，用魚炸出松鼠的外型，讓師長驚艷不已。 （記者陳建志攝）

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