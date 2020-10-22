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    調降租金招商 屏東「原百貨」拼明年農曆春節前開幕

    屏東縣政府規劃在屏東市眷村裡的六棟眷舍打造「原百貨」。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣政府規劃在屏東市眷村裡的六棟眷舍打造「原百貨」。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/22 18:28

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府規劃以「部落前店」概念，預計在屏東市眷村裡的六棟眷舍打造「原百貨」，集結屏東各個原住民鄉的工藝品與農特產品，日前舉辦招商說明會，吸引不少部落工藝家、餐飲業者前往了解，但業者評估後多抱觀望態度，目前仍有三棟持續招商中，縣府為此祭出優惠，公告調降租金每月最低1.5萬元，希望提高業者進駐意願，力拼明年農曆春節前開幕。

    「原百貨」將座落「勝利星村」中，六棟眷舍從康定街2號到12號，共約180坪，縣府考量不同部落有不同特色、工藝及地方特產，每樣產品都能深刻連結部落故事，因此希望原百貨扮演「部落前店」的角色，提供展售平台。

    六棟眷舍初步規劃為「原聚、原食、原家、原甜、原織、原童」等空間，其中一棟作為服務中心，另兩棟已有業者投標進入評選階段，其餘三棟雖有目標廠商，但多抱觀望態度。

    屏縣原民處指出，每棟眷舍依空間有不同的租金，原本每月租金平均2.5萬元，調降後每月最低15054元、最高17951元，原百貨初期希望以打響知名度為主，因此以租金優惠提高業者進駐意願，待裝修及招商完畢，希望能在明年農曆年前正式營運，未來視營運情形進行滾動式調整。

    部落林姓業者認為，原百貨對過去單打獨鬥的原鄉業者來說，是一個新的契機，但畢竟是第一次嘗試這樣的做法，因此業者有諸多考慮，這次調降租金，相信對業者來說相當有吸引力。

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