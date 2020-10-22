桃市「新屋濱海植物園」開幕才4天 遊客怨：環境陰森、不想再來

疑似違建的廢棄攤棚未清除。（記者許倬勛攝）

2020/10/22 17:22

［記者許倬勛、陳璟民／桃園報導］桃園市「新屋濱海植物園」經市府海岸管理工程處生態資源調查、環境整修後，日前開放民眾參觀，但有遊客反映全區導覽系統闕如、舊遊憩設施殘破、環境陰森、還在施工中的樣子，「不會帶親友來玩」，對此，海管處長林立昌表示，二期工程進行中，部分建材暫置、舊有塑像待拆除，諸多不便造成遊客困擾，預計明年底全數完工，將以嶄新模樣呈現。

新屋濱海植物園原是舊新屋永安雪森林遊憩園，閒置逾20年，海管處經2年調查，發現區內動植物生態豐富、高達250種，去年起投入第一期300萬元經費開發，19日風光開園，明年將投入1200萬元設置遊客服務解說中心、戶外森林教室、森林野餐廣場及1000公尺生態步道等設施。

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陳姓遊客說，用手機Google地圖搜尋海管處網站提供的植物園地址未果，以舊稱「永安雪森林遊憩區」詢問綠色隧道附近出租腳踏車店家，才得知園區確切位置。

陳表示，園區內外無導覽地圖，「出口1、2、3」園徑立桿看不出通往何處，各「出口」外也沒有解說牌介紹裡面是什麼園區，園內舊遊憩設施如座椅、柵欄圍網殘破，鋼筋水泥涼亭泰半湮沒在土丘裡，亭內幽暗彷彿黑洞，廢棄「迴向功德池」乍看宛如墓碑與供桌，觀音菩薩、彌勒佛塑像處境淒涼，疑似違建的廢棄攤棚未清除，對園區品質感到失望。

新屋青年羅家興逛完植物園後受訪說，園區面積小，像在施工中，除了部分植物解說牌，沒有其他導覽說明，感覺整體環境陰森、不OK，不會帶親友來玩。

遊客質疑環境陰森、諸多闕如，林立昌解釋，園區是以低強度的生態工法設計，保留原始綠意，因此第一期工程僅設置廁所、簡易座椅及解說碑，先開放民眾體驗自然生態，至於既存的人工設施，如神明塑像將於二期工程拆除，並設置導覽牌面與燈照設施，提升整體導覽功能與質感。

另有關GOOGLE地圖定位不明，已向GOOGLE申請位置申請，預計年底可通過，若想入園體驗的遊客，可先搜尋「永安雪森林遊憩區」，詳細位置也可上官網查詢。

建材堆置在植物園內，有礙觀瞻。（記者許倬勛攝）

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