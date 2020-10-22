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    挺交通部全台1家捷運總公司構想 侯友宜:可事權統一

    新北市長侯友宜認為，中央應站在國土規劃、區域發展的高度來看軌道建設的發展。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜認為，中央應站在國土規劃、區域發展的高度來看軌道建設的發展。（記者何玉華攝）

    2020/10/22 16:53

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    新北議員提成立「雙北捷運公司」 林佳龍：台灣只需1家總公司

    ［記者何玉華／新北報導］新北市與台北市近期因為捷運營運權的問題頻交鋒，包括環狀線、新北樹林線（萬大線二期）的營運權，新北市議員李坤城拋出台北、新北的捷運公司打掉重練，成立「雙北捷運公司」的想法，交通部長林佳龍對此認為，台灣軌道建設未來可能只需要1家總公司，新北市長侯友宜聞言表示「很好」，讓興建、規劃、營運都能事權統一。

    林佳龍表示，捷運建設跟地方發展密切相關，可由縣市政府根據「大眾捷運法」提案興建，營運方面考量規模經濟跟路網重疊，會在既有基礎上聽取意見、加強溝通，促成大家都可以接受的方案。隨著台灣軌道建設營運規模擴大，未來可能只需要1家總公司，至於北、中、南等分公司要如何營運，會聽取各方意見。

    侯友宜說，若能成立1家捷運公司「很好」，中央應該站在國土規劃、區域發展的角度來看整個軌道建設，統一興建、規劃、營運的事權，才不會亂掉。

    李坤城認為，台北市有本位主義，認為自己股份多、新北沒能力，常欺負新北市，就算新北向交通部買下北捷的股份，席次也比不過台北市；但台北市只是捷運蓋比較早、站數比較多，新北捷運里程數未來會超越台北市。新北、台北的捷運公司應該打掉重練，成立雙北捷運公司，管理雙北捷運；侯友宜回應須由中央出面協調。

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