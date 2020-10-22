小心罰3000！國6走內線時速88公里 「龜速」吃罰單

埔里鎮徐姓民眾在國道6號雙冬路段被拍到以時速88公里的龜速行駛在內側車道（畫紅圈處），被開罰3000元。照片為示意照，與新聞無關。（記者陳鳳麗攝）

2020/10/22 16:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕龜速車走國道內側車道真的會開罰！南投縣埔里鎮徐姓民眾日前開車載兩名友人行駛國道6號，時速88公里，21日收到罰單，才知自己行駛內線車道要以最高速限100公里行駛，88公里就是龜速，依道路交通管理處罰條例第33條第1項規定，開繳3000元。

埔里鎮徐姓民眾上月5日載兩名朋友行駛在國道6號內線車道，3人要到草屯鎮拜訪友人，徐男開到國6西向雙冬路段，被站在雙冬石灼巷天橋上的警方用雷射測速槍拍到他時速88公里開在內側車道。

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徐姓民眾21日收到罰單，本來以為超速被開罰，但看了罰單才知自己是龜速開在內側車道，被依道路交通管理處罰條例第33條第1項規定開罰3000元。兩名朋友昨天得知後，認為是他們跟駕駛說話讓他車速變慢，決定攤分罰金，每人出1000元，以減輕徐男的負擔。

徐姓民眾被開了罰單後，證實國道龜速也會被開罰單，國道內側車道必須以最高速限行駛，國6最高速限是100公里，因此他時速88公里，比規定慢了很多。

南投縣警方表示，內側車道是供超車使用車道，龜速車佔用內側車道，會影響其他車輛利用內側車作為超車使用，進而影響交通安全及順暢。

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