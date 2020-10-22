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    環球科大違法欠薪不改 教育部「硬起來」將解聘校長

    環球科技大學部分教師控訴遭校方逼迫減薪，不同意則遭欠薪3個月，赴教育部抗議，高喊：「政府只開罰、校長梅在怕」。（記者吳柏軒攝）

    環球科技大學部分教師控訴遭校方逼迫減薪，不同意則遭欠薪3個月，赴教育部抗議，高喊：「政府只開罰、校長梅在怕」。（記者吳柏軒攝）

    2020/10/22 16:03

    〔記者吳柏軒／台北報導〕環球科技大學遭教師檢舉，8月下旬開始違法欠薪，因部分教師不願簽署減薪同意書，其中1人另提民事假處分勝訴，校方仍只繳法院怠金而不付薪水，教育部21日對該校祭出10萬元罰金，今下午更強硬下通牒，要學校30日改善，若未改將啟動校長解聘程序。

    高教工會組織部主任林柏儀表示，學校欠教師薪水，受影響不只學校老師，連學生受教品質也遭殃，而環球科大8月19日開始，要求教師簽下減薪同意書，學術研究加給需打4成，等同1名教師1年少約2、30萬元薪資，已有許多老師被迫簽名。

    林柏儀說，此案8月底檢舉至教育部，10月更多次北上陳情，環球科大仍未改善，甚至有1名教師向雲林地方法院提起民事假處分勝訴，要學校按月支付薪水，校方卻連法院裁定也不理會，只繳納3萬元法院怠金罰款，依然故我，直批教育部威信全失，校方不把公權力放在眼裡。

    環球科大則聲明表示，因109學年學雜費收入減少導致收支嚴重失衡，為求永續經營才調整薪資，其中教職員工的本俸及職務加給等不受影響，僅調學術加給，且薪資不足4萬5千元者以及到職未滿1年者皆不調整，調薪後支付不低於4萬5千元，已有159人同意調整，未來盼其他教師共體時艱，將持續協商。但另有1名陳姓教師因連續4年教師評鑑未過，走上停聘程序及訴訟，已向法院提出聲明異議。

    教育部技職司專門委員柯今尉表示，環球科大一案，日前發函要求學校在20日改善未果，已在昨（21日）開出10萬元罰單，並再度發函要求限期30日前必須補齊未協商的教師薪資，若二度不改，將依私校法要求環球科大的董事會解聘現任校長職務，若董事會不解聘，將由教育部直接解聘、指派新校長，並提報私校諮詢會針對該校董事違法情事予以解任，重申學校應遵守教師待遇條例，減薪事項須經當事人同意，也不得用扣款方式逼迫減薪。

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