議員轟南電北送犧牲市民健康 黃偉哲︰嚴肅面對

議員洪玉鳳（左）指豐德電廠第二期工程已通過環評，未來恐影響台南空品，謝世傑（右）說，豐德為燃氣電廠，污染相對較低，未來市府會加強稽查。（記者蔡文居攝）

2020/10/22 16:20

〔記者蔡文居／台南報導〕空氣污染問題日益受到民眾的關切，台市議員洪玉鳳今天總質詢直指臭氧對人體的危害已超過PM2.5（細懸浮微粒），而位於台南山上區的豐德電廠（森霸電廠）第二期工程已通過環評，她砲轟別人關電廠，台南市卻是蓋電廠。她並質疑市府未善盡環評把關責任，甚至有做人情之嫌。

洪玉鳳說，肺癌已連續8年蟬聯台灣十大死亡頭號殺手，嘲諷南電北送及為留住台積電在台南，以增加就業率及成就科技城虛名，卻讓全體市民付出健康代價，她問市長黃偉哲在乎嗎？黃偉哲說，他在乎，並承諾會嚴肅來面對。

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洪玉鳳說，臭氧是台南各種污染唯一持續惡化的項目，環保署在台南市設置的各監測站，臭氧指標都持續在惡化中。今年1月臭氧年報還公佈台南市是空污嚴重的第3名縣市，僅次屏東與高雄。而目前台南位於山上的發電廠─豐德電廠，二期佔地26.8公頃，目前環評已通過，未來興建後，臭氧勢必會飆得多高。

環保局長謝世傑說，台南今年迄今空品並未出現有紅害，而豐德電廠二期於今年7月通過環評，其為燃氣電廠，污染相對較低。其中，針對氮氧化物的排放要求更嚴格，從法規上的10ppm降到6ppm，而原先一期也要求由40ppm降到14.5點ppm，而未來市府也會加強稽查。

另外，洪玉鳳質疑七股光電施作砍了168公頃的防風林種電，目前用地地目還在變更作業中，業者卻因背景後台硬，不甩公權力，不僅偷跑動工，連給市府的6億元回饋金，都遲至9月中才給付。她詢問市長黃偉哲敢不敢辦？黃偉哲說，他絕對依法處理。

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