中央支持鐵路高架化 宜蘭頭城鎮：頭城四城段優先

行政院長蘇貞昌日前視察宜蘭，對宜蘭鐵路立體化表達支持。圖為宜蘭市已高架化的路段。（記者蔡昀容攝）

2020/10/22 15:56

［記者蔡昀容／宜蘭報導］行政院長蘇貞昌日前視察宜蘭，支持「宜蘭–羅東」鐵路立體化一案核定；至於高鐵延伸宜蘭案，蘇揆樂觀其成，但也強調要與北宜直鐵案作比較、評估。頭城鎮民代表林詩穎表示，她優先支持立體化，認為立體化對縣內交通能有顯著改善；頭城鎮公所也樂見鐵路立體化，但呼籲中央優先興建「頭城－四城」段。

鐵路立體化較為急迫

林詩穎指出，縣內較大的火車站班次密集，平交道容易造成路口交通壅塞，若將鐵路高架化或地下化，能立即解決問題。

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高鐵延伸案方面，林詩穎也樂觀其成，但若與鐵路立體化相比，較不那麼急迫；而且北宜高鐵經費高達1764億元，擔心會排擠到高架化的預算。

環保聯盟理事長黃彥霖也支持鐵路立體化優先處理，至於高鐵延伸案重點在環評，以及花那麼多預算，實際效益真的值得嗎？就算高鐵運了大量民眾進來，縣內交通網絡有沒有做好規劃？遊客抵達後的交通怎麼辦？這都需要作通盤規劃。

頭城鎮公所：｢頭城-四城」段應優先規劃

鎮公所指出，雪隧通車之後，頭城台2線沿海村落「遭受衝擊」；對於高鐵興建後能幫助紓解國道5號壅塞情況，持保留態度，如何有效把抵達民眾運輸到縣內各地才是迫切問題。

鎮公所呼籲中央和宜蘭縣府，應同步建構「延伸路網」，例如輕軌或捷運系統。

鎮公所也提到，當地長期以來的3大訴求是重啟「基福公路延伸到頭城」、加速「台二庚線延伸工程」、興建「北宜直鐵」及「鐵路高架」，若中央放棄直鐵案，公所籲請交通部應優先規劃並執行｢頭城-四城段（頭城鎮市區內）間」鐵路高架案，促進頭城區域均衡發展。

宜縣府：交由中央作全盤性評估

宜蘭縣交通處回應，鐵路相關規劃是交通部權責，交由中央作全盤性評估，宜蘭縣府對於宜蘭對外交通建設樂觀其成，會全力配合。

至於未來站體附近的綜合規劃，待交通部有初步方案，縣府也會在都市發展、公共運輸接駁等，進行超前部屬。

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