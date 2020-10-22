北市跨年晚會恐停辦！ 莊人祥：我很訝異連境外移入都納入

2020/10/22 15:42

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2021台北跨年晚會 北市研議逾15例確診則取消

指揮中心訝異連境外移入都算 北市觀傳局：將討論是否排除境外

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〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市政府表示，若北市出現15例以上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，就停辦跨年活動；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥聽聞面露詫異，說道：「我訝異，料想不到他們連境外移入都算。」

若包含今天有4例境外移入武漢肺炎病例，近一週就有18例境外移入病例，雖然未明示是哪個縣市，但這些境外移入病例多是在檢疫所或防疫旅館檢疫後被確診，而台北市檢疫所、防疫旅館，究竟是否列入北市的病例也很難界定。

若按北市府所言，只要15例確診就停辦跨年晚會，以最近入秋後境外移入病例增多、外籍商務客也逐漸增多且幾乎都到台北市，北市府今年恐辦不了跨年晚會。

指揮中心今天舉行臨時記者會，說明新增4例境外移入病例。電視台媒體提問，北市府表示若有15例境外移入病例，就會停辦跨年晚會；發言人莊人祥還重複詢問：「是包含境外移入嗎？」電視台媒體堅持：「有包含境外移入。」

莊人祥說，他很訝異北市府會這樣決定，他料想不到會連境外移入病例都算進去，因為境外移入有做好隔離檢疫措施，應該不會有問題，除非是「不明原因的本土病例」，才有需要被管制。

莊人祥說，會去跟北市府再了解一下狀況。指揮中心指揮官陳時中昨天已說明，各縣市是否舉辦跨年活動，都由各縣市政府自行決定。

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