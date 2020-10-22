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    花蓮水產培植 年產量近1千公噸

    花蓮縣除是有機農業大縣，因清澈湧泉及純淨水源環境等自然條件，近年也投入水產培植，目前最大宗的養殖物種為蜆類及吳郭魚，年產量可達近1千公噸。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣除是有機農業大縣，因清澈湧泉及純淨水源環境等自然條件，近年也投入水產培植，目前最大宗的養殖物種為蜆類及吳郭魚，年產量可達近1千公噸。（記者王峻祺攝）

    2020/10/22 15:08

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣除是有機農業大縣，因清澈湧泉及純淨水源環境等自然條件，近年也投入水產培植，目前最大宗的養殖物種為蜆類及吳郭魚，年產量可達近1千公噸，未來水產培育所將再擴增培養綠藻等微細藻類技術，作為魚、蜆的天然餌料生物。

    花蓮水產養殖面積約734公頃，主要養殖河蜆和吳郭魚，其中河蜆面積60.28公頃，年產量約569公噸，產值新台幣1820萬元；吳郭魚則為51.99公頃，年產量約404公噸，產值可達新台幣2424萬元。

    針對養殖戶的技術增能，水產培育所辦理「吳郭魚及河蜆養殖產業講習研討會」，邀請前屏東科技大學水產養殖系教授張文重講授，運用生化科技方法，製造魚蝦及蜆用的餌料生物，減少人工飼料成本還能增加收益。

    張文重說，可利用縣內養豬等畜產排泄物，經沉澱發酵分解後的營養液，加水沖淡再培養綠藻及水蚤等餌料生物，作為吳郭魚及各種魚蝦類幼苗的飼料，幫助魚蝦苗快速成長。

    他說，綠藻等微細藻類，又是河蜆養殖必須的餌料生物，養殖吳郭魚的副產品綠藻水，可作為河蜆的天然餌料，若能將提升培養綠藻等技術，就能一舉數得養魚又養蜆，增加農村養殖漁民的收入。

    水產培育所指出，花蓮近年專研河蜆培育，黃金蜆成功打響知名度，未來將繼續投入吳郭魚與蜆類混養研究，擴培藻類技術，輔導養殖戶利用餌料生物養殖，厚實水產養殖能力。

    花蓮近年專研河蜆培育，黃金蜆成功打響知名度，河蜆養殖面積60.28公頃，年產量約569公噸，產值新台幣1820萬元。（記者王峻祺攝）

    花蓮近年專研河蜆培育，黃金蜆成功打響知名度，河蜆養殖面積60.28公頃，年產量約569公噸，產值新台幣1820萬元。（記者王峻祺攝）

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