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    R22直昇機爆紅 溪頭米堤大飯店也有！稱一切合法

    溪頭米堤大飯店將直昇機取名溪頭米堤號。（記者謝介裕翻攝）

    溪頭米堤大飯店將直昇機取名溪頭米堤號。（記者謝介裕翻攝）

    2020/10/22 11:56

    〔記者謝介裕／南投報導〕最近R22直昇機違規飛行事件接連發生，也意外讓歐式城堡建築風格的南投縣溪頭米堤大飯店爆紅，原來在頂樓的觀景台還具有直昇機起降功能，也是全台合法5處輕航器起降場地之一，背後還有段遭土石流摧殘的心酸史，對飯店而言，停機坪的建造也別具浴火重生的意義。

    溪頭米堤大飯店在頂樓觀景台上也建造合法的直昇機起降場所。（記者謝介裕攝）

    溪頭米堤大飯店在頂樓觀景台上也建造合法的直昇機起降場所。（記者謝介裕攝）

    位於鳳凰山下的溪頭米堤大飯店，在群山環抱中坐擁壯麗的山景，加上時而陽光燦爛、時而雲霧繚繞，宛若仙境般的美景，而擁有「中部最美麗飯店」的美譽。

    溪頭米堤大飯店擁有無敵山景，歐式城堡建築讓人彷彿置身在童話世界中。（記者謝介裕攝）

    溪頭米堤大飯店擁有無敵山景，歐式城堡建築讓人彷彿置身在童話世界中。（記者謝介裕攝）

    不過，外界鮮知背後有段辛酸的故事，1999年遭921大地震重創後，該飯店好不容易完成修復對外營業，怎料，1年後的2001年7月又遇上桃芝風災來襲，狂風暴雨引發山崩地裂，加上土石流衝毀飯店大廳、房間等各項設施，使得飯店面目全非被迫停業，直至2008年總經理李麗裕接手整建各項軟硬體設備後，才重新對外營業，停機坪便是其中1項。

    溪頭米堤大飯店表示，溪頭擁有豐富的森林資源及自然美景，每逢星期假日總是吸引絡繹不絕的攬勝人潮，使得對外聯繫要道延溪公路交通經常嚴重打結，加上山區醫療設施嚴重缺乏，萬一遇有重大意外發生，便須藉由直昇機空中救援及後送病患救治，達到減少人員傷亡情況發生。

    除此，該飯店響應南投縣長林明溱打造「觀光首都」計畫，也曾配合偶像劇提供直昇機及停機坪供劇組人員拍攝，在防災減災之餘，還多了推動地方觀光、產業的附加價值，值得肯定。

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