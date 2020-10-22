雙北主辦2025世壯運大巨蛋開幕 北市府：可帶來100億產值

蔡炳坤今上午出面親自說明世壯運，預估預算經費為16億元，中央負擔40%，目前規劃在台北大巨蛋舉辦開幕，新北微風運河辦閉幕典禮。（記者楊心慧攝）

2020/10/22 11:27

〔記者楊心慧／台北報導〕今年台北市與新北市首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－2025年世界壯年運動會（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市，預計帶來100億觀光產值，台北市副市長蔡炳坤今上午出面親自說明狀況，預估預算經費為16億元，中央負擔40％，目前規劃在台北大巨蛋舉辦開幕，新北微風運河辦閉幕典禮。

媒體詢問，過去台灣申辦賽事都會被中國干擾，這次是否也有類似狀況？台北市體育局長李再立表示，由於這次賽事不是以國家為單位，而是以城市申請，已把政治的可能性降到最低。

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外界也關心雙北聯名共同申辦世壯運，該如何分配費用，蔡炳坤表示，這次會避免蓋新的場館，不要花太多錢，預估下來所提出的預算經費為16億元，所有的費用都涵蓋在裡面，其中也有向中央體委會報告，原則上中央體委會負責40％的經費，地方則負責60％，未來還會就相關經費作討論，主要會依照場館需求看如何分配，預計會使用84個場館，其實和新北合作得非常好，雙方有默契。

至於帶來多少觀光效益，李再立指出，世壯運總會說，往年在各城市辦完，帶來的觀光產值超過台幣100億元。媒體問到閉幕場地，蔡炳坤表示，目前規劃希望在台北大巨蛋舉辦開幕，新北微風運河辦閉幕典禮。

蔡炳坤強調，早上已把訊息和柯市長報告，他非常高興，最近大家很關心捷運環狀線議題，兩市之間是合作的態度，畢竟是共同生活圈，台北市的立場是環狀線的營運仍要從市民的角度來看，不太可能有不同的營運，基於這樣的角度，希望大家坐下來討論，從市民的角度思考，相信能有智慧的處理。

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