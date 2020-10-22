擊敗法國、澳洲！雙北確定主辦2025世界壯年運動會

雙北共同爭取到2025年世界壯年運動會主辦權。（圖取自柯文哲臉書）

2020/10/22 10:41

〔記者楊心慧／台北報導〕繼2017年世大運後，台灣將再度主辦國際綜合性運動賽會！今年台北市與新北市首度以兩個城市聯名，共同申辦國際綜合性運動賽會「2025年世界壯年運動會」（World Masters Games 2025，以下稱世壯運），昨（21）日下午決選會議簡報後結果出爐，雙北擊敗法國巴黎及澳洲伯斯，確定成為2025年世壯運主辦城市。

台北市副市長蔡炳坤、新北市副市長謝政達昨天攜手率隊向國際壯年運動總會說明準備情況，簡報內容陳述籌辦整體計畫及賽會願景，並於委員提問相關問題上有完整的答覆及充分說明，表現獲得總會委員一致肯定。

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台北市和新北市共同申辦2025年世壯運，從2019年提交申辦意向書後就開始積極準備，今年因全球疫情影響，以視訊方式進行國際申辦會議，期間總會執行長詹斯．荷姆安排實地參訪，柯文哲與侯友宜兩位市長共同接待並會談交流意見，兩個城市政府資源整合共同申辦，讓執行長留下深刻印象。

蔡炳坤今上午出面說明，他表示對雙北、台灣來講是件大事，雙北首度以兩個城市聯名共同申辦國際綜合性運動賽會－世壯運，這是最新消息，台北市針對國際賽事都盡量爭取，這次主動邀請新北，兩個市共同提出申請，最主要是雙北本來就是共同生活圈，能夠建構首都運動的生活圈，是市民所期待的事情，場館也可以一起運用加強雙北運動實力，兩位市長也願意聯手。

蔡炳坤指出，經歷8月14日、9月1日兩次會議，昨天下午進入最後階段決選會議，但因昨天台北市施政及預算報告，柯市長都在議會，由他和新北市副市長謝政達和總會提出申請報告，報告完也接受很多提問，針對提問他們也作出完整的說明，最後和法國巴黎、澳洲伯斯共同爭取，世壯運總會做了決定，通知雙北獲得主辦城市。

蔡炳坤說，爭取到世壯運主辦城市還有個關鍵，今年受到疫情影響，他認為是台灣防疫工作做得好，總會執行長親自到雙北作實際訪視，在訪視中兩位市長也在10月14日也和執行長見面，充分表達申辦的決心，也產生了加乘的效果。

蔡炳坤說明，世壯運訂在2025年5月17日至30日，除了雙北生活圈外，更把相關場館擴及到桃園、宜蘭、新竹縣市，因為需要的場地70個，14個場館，規劃32種運動種類，大台北地區都會用得到，昨簡報中也提出世大運的成功經驗說明。

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