台鐵成功站斷軌仍讓列車高速通過 立委砲轟

立法院交通委員會審查110年度交通部鐵道局及所屬單位、台鐵管理局等預算，交通部長林佳龍（左）、台灣鐵路局長張政源（右）等列席備詢。（記者簡榮豐攝）

2020/10/22 10:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日審查鐵道局、台鐵局預算時，針對台鐵成功站5月19日的斷軌事件，多名立委紛紛感到不可思議，立法委員李昆澤表示，每天這麼多人搭乘台鐵，但他們生命安全卻都建立在對於鋼軌裂縫、斷軌的怠忽之下，這對國人能交代嗎？台鐵不能都期待上天保佑不會發生事故。

台鐵局去年全年搭乘人次高達2.3億人次，每日平均64萬人次；今年受疫情衝擊，每日搭乘53萬人次；李昆澤表示，此刻他的心情非常沉重，大家對台鐵的要求只有通勤準點、安全至上，但看到這次成功站斷軌事件讓大家非常憂心，不只交通部長林佳龍震怒，這件事情要震怒的是國內旅客、社會大眾。

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李昆澤表示，台鐵以往發生鋼軌有裂縫要加裝魚尾鈑加固時，一般來講當天就會進行焊接、換軌等維修處置措施，最遲也會在3天內會完成。這次成功站3月3日加裝魚尾板後，卻到5月19日才有機警的司機員，行經後發現聲音有異常狀況；為何會經過77天後才進行換軌，台鐵顯然有重大疏失。

立委洪孟楷質疑，交通部長林佳龍本週一開會才知道這件事情，從5月19日至10月19日這4個月的時間，難道交通部沒有任何人知道這件事情嗎？現在一直說究責無上限，最嚴重是否包含首長下台負責？希望不要把單一事件推給下面的小員工。

林佳龍表示，這次事件發生後逾2個月沒有做抽換鋼軌動作，是明顯有疏失，且5月19日發生後有通報站務員、調度員，但在6點59分接獲後至7點27分封鎖期間，竟還讓兩列車通過也是有明顯疏失。行車安全不能冒任何風險，過去4年有13次類似鋼軌裂縫、斷軌事件，這個事件第一時間處置不當，讓小問題擴大到可能發生大災難，絕對會徹底檢討、追究責任，相關督導人員有責任都要負責，後續調查清楚後就會進行懲處。改善措施方面除制度面外，也會要求落實人員訓練與考核。

台鐵局長張政源表示，鋼軌斷裂是沒辦法完全避免，但如果依照SOP當天晚上封鎖路線就要換軌，有確實執行是不會有安全疑慮。這次基層同仁發現後有向上通報工務分處所，分駐所主任有求加裝魚尾板固定，但當天就應該申請路線封鎖進行焊接甚至換軌，但這個動作主任沒有做；而同仁過去認為加固魚尾板就沒有安全之虞，這觀念上也應該要加強。

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