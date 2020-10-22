新北基隆升級大豪雨 專家：明北部清晨降到20度以下

氣象局於今上午8點針對基隆及新北發布大豪雨特報，包含基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率。（資料照）

2020/10/22 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕東北風及颱風外圍環流影響，氣象局今上午先是對北北基發布豪雨特報，到上午8點再針對新北、基隆升級為大豪雨特報。氣象達人彭啟明上午也在臉書發文指出，颱風暖濕水氣及東北風在東半部海面上有共伴效應，目前東北角到宜蘭有大雨雨量最多在兩百毫米上下，並持續累積中，預估今日從桃園以北到新北、台北、基隆到宜蘭、花蓮，也都持續有雨勢。

氣象局於今上午8點針對基隆及新北發布大豪雨特報，包含基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，在連日降雨下，山區也應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

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彭啟明今上午也在臉書接連發文分析，指目前在東半部海面上有共伴效應，最大的降雨熱區則是位在海上，不過與10年前的梅姬颱風的劇烈降雨仍有不少落差，雖然宜蘭的共伴效應還是共伴不起來，但今日東北角到宜蘭仍然有大雨，且東北風持續較強，也會持續往南推，今天包含桃園以北到新北、台北、基隆到宜蘭、花蓮，也都持續有雨勢，至於其他地方則是會有短暫陣雨，要到到週五上半天才會逐步緩和，並持續到週六。

彭啟明也指出，今日北部會感覺會有點降溫略涼，週五清晨可能降到20度以下，週五開始到週末北部早晚低溫有機會下探到18-19度，西半部沿海也會有顯著的強陣風，至於週末空曠地區是否會因為輻射冷卻降到17-18度，則有待當時的環境而定。不過這一波變化對中南部影響不大，僅靠山區有些零星降雨，且還因為穩定，空氣品質會略差一些。

彭啟明也提到，目前颱風沙德爾仍然在菲律賓西方海面約五百公里海面，往西往海南到越南北部附近移動，仍有增強空間，預估週末將侵襲越南北部。下週在菲律賓東方海面到南海，則仍有低壓發展的機會，也不排除還有颱風發展，不過目前北方高壓勢力穩固，要北上到台灣的機會並不高。

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