東北風、颱風外圍環流影響 7縣市豪雨、大雨特報

中央氣象局指出，今天（22日）受到東北風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨。（資料照）

2020/10/22 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（22日）受到東北風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨，氣象局於基隆市、台北市、新北市發布豪雨特報，屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。

氣象局表示，今天北部、東半部、南部地區及中部山區有不定時的陣雨，其中基隆北海岸迎風面雨勢最明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地雲多也偶有飄雨機率。氣溫方面，各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北台灣高溫23至25度，花東27、28度，中南部29至31度且日夜溫差較大。

請繼續往下閱讀...

颱風消息方面，第17號輕度颱風沙德爾，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南南西方730公里的海面上，往北北西方向移動，未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供水氣輸送至台灣附近。

氣象局預估，本週（23日至28日）受東北風影響，各地早晚涼，特別提醒23日至25日東北風帶來的冷空氣較為顯著，各地秋涼的感受會更加明顯，中部以北屆時低溫僅19、20度左右。

降雨方面，週五（23日）雖然颱風稍微遠離，但仍提供一些暖濕水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，局部地區仍可能有較大雨勢，外出請攜帶雨具備用。

空氣品質方面，22日北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏地區於夜間及上午期間風速較弱，擴散條件較差，空氣品質可能達橘色提醒等級。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 26 21 - 31 25 - 32 21 - 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法