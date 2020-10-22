10/22 各報重點新聞一覽

大同昨召開股東臨時會，市場派大勝，百年企業將換人經營，深烙國人心中的大同寶寶會以何種面貌再出發，引發關注。（資料照）

2020/10/22 06:06

自由時報

百年大同變天了！

百年企業大同經營權變天！在市場派主導下，大同昨召開股東臨時會，市場派奪下五席董事、兩席獨立董事，其中三圓機構董事長王光祥團隊拿下四席董事、兩席獨董；公司派僅現任董座林郭文艷以最低選舉權數拿下一席董事，前安永會計師事務所所長王金來則以最高票拿下獨董。

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南韓驚傳9死 流感疫苗與台灣不同

國內民眾搶打公費流感疫苗，但南韓傳出注射流感疫苗後九死事件。南韓官方證實，過去一週疑因打流感疫苗而死亡的人數增至九人，單是二十一日就新增五起死亡病例。衛福部長陳時中昨表示，大家不用擔憂，韓國打的疫苗跟我國不一樣。

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中研院院士候選人 須有我國籍

過去中研院士候選人提名未明列國籍，無從查核是否具備我國國籍，近日中研院院士選舉籌備委員會決議，從下屆院士選舉起，提名表將新增「國籍欄」，以落實查核候選人國籍，也意味未來院士候選人都必須有中華民國國籍。中研院昨表示，為求慎重，相關會議內容待紀錄確認後，將由院士選舉籌備委員會代表於適當時間說明。

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聯合報

台鐵斷軌44公分還讓2列車通過 林佳龍要嚴懲

普悠瑪翻車事故剛滿兩周年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現五月十九日台中成功站南側出現四十四公分斷軌，台鐵未依ＳＯＰ通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，林佳龍震怒，要求擴大懲處，還點名台鐵局長張政源。交通部要求台鐵務必全力配合調查，誠實為上策，再有隱瞞絕不寬貸。

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教召政策重規劃 退伍8年內未被召訓者優先

還沒被教召的後備軍人要注意了。國防部完成後備配套改革規畫，為符合教召公平性，國防部將針對退伍後八年內未曾參與教召的後備軍人，檢討解除編管八年政策，採「後退先選」原則納入教召編管。

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中國時報

參眾兩院提挺台8法案 突顯反中氣氛 拉抬川普選情

趕在美國大選前夕，眾議院共和黨「中國工作小組」20日提出應對北京威脅的「全面法律藍圖」法案包裹，137項法案的包裹內還納入7項挺台法案。另外，兩黨參議員同日也聯合提出《台灣關係強化法案》，旨在從外交、軍事、商業等領域提升美台關係，包括成立跨部會台灣政策任務小組、洽簽自貿協議、邀台灣參與美方軍演等。

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說詞反覆 台灣第一個特務收押

軍情局第五處前少將處長岳志忠、退役上校張超然、周天慈，疑遭大陸國安部吸收，拉攏昔日同袍赴陸，岳並交付祕密文件給陸方，3名「祖父級共諜」疑受陸方機票、食宿全程招待。北檢昨訊後以張涉犯《國家情報工作法》、《國家安全法》聲押禁見獲准。另岳、周2人各以15萬元交保。

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南韓傳出注射流感疫苗9死事件，昨日就新增5起死亡病例，南韓當局強調，初步調查未發現注射疫苗與死亡案例有關。圖為在南韓民眾在醫院注射疫苗畫面。（路透）

中研院院士選舉籌備委員會決議，未來院士候選人都必須有中華民國國籍。（資料照）

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