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    大溪豆干節24日陸續登場 4大主題「食」在好料

    黃建嘉邀日籍廚師採用在地食材推出「京都豆腐宴」，讓民眾不需出國也能品嚐到道地的京都豆腐宴。（記者李容萍攝）

    黃建嘉邀日籍廚師採用在地食材推出「京都豆腐宴」，讓民眾不需出國也能品嚐到道地的京都豆腐宴。（記者李容萍攝）

    2020/10/21 23:22

    ［記者李容萍／桃園報導］大溪豆干遠近馳名，也是許多人旅遊大溪必嚐必買的伴手禮；桃園市為期2週、4天假日的「2020大溪豆干節」將於24日、25日、31日及11月1日於大溪中正公園登場，分別規劃「豆食百珍」、「百年豆腐宴」、「食藝米其林」、「百年好藝」4大亮點主題，其中，24日開幕活動「豆食百珍」將結合諺語「吃豆干做大官」，展示百道豆類美食，現場提供特色豆食小點「烤福來」與民眾分享，了解豆干不只是零嘴，豆類料理豐富多樣，更是饕客美食。

    市府觀光旅遊局長楊勝評表示，大溪傳統習俗中，每年大溪豆干業者會在特定期間聚在一起，製作一份超大豆干或豆類製品，祈求豆干業興盛承傳萬世，之後在分食讓眾人一起食，以保平安，這就是豆干節的由來。

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封後，國旅大爆發，現在盛行「偽出國」，由觀旅局委外經營設在大溪中正公園的大溪遊客服務中心（取名「灌園草堂．大溪茶屋」）、也是大房豆干第四代負責人黃建嘉，於25日首推「百年豆腐宴」，邀請日籍廚師採用在地食材推出「 京都豆腐宴」，讓民眾不需出國及感受道地的京都豆腐宴，並可感受現場做豆腐、品抹茶的樂趣，此活動才上線4天吸引逾3000人報名，爭搶60名免費名額。

    黃建嘉說，豆腐宴的菜色包括京宴手豆腐、稻荷米壽司、噌香福來燒、燒野滿菜盛、豆乳蜜雪香、白柚香漬物、日式燉野菜、宇治京抹茶、十勝紅豆糕，沒搶到免費名額的民眾，店家在活動後，每日將提供限量名額給民眾預訂。

    31日「食藝米其林」由中華兩岸藝術金馬評審釋本藏師父現場製作食藝餐食，搭配茶職人現場展現茶藝，供民眾品茗感受食藝米其林氛圍；11月1日的「百年好藝」由在地豆腐職人聯手，使用加拿大駐台辦事處捐獻的非基改黃豆，現場製作可供1000人食用的超大大豆花，民眾隨喜捐款便可享有1碗豆花，善款將捐給在地自閉症協會。

    此外，系列活動還有豆食創意DIY、手作木藝DIY、親子趣味遊戲、滿額扭蛋─干寶扭蛋機、豆干歷史文化展覽等，不僅寓教於樂，會場周邊還有今年6月剛落成的木生活館、充滿日式風情的大溪木藝生態博物館等景點可觀光，讓大家有吃、有看又有玩。活動訊息可至2020大溪豆干節活動官網查詢。

    「百年好藝」由在地豆腐職人製作可供1000人食用的超大大豆花。（記者李容萍攝）

    「百年好藝」由在地豆腐職人製作可供1000人食用的超大大豆花。（記者李容萍攝）

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