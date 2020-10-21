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    自由追新聞》施壓？不甩拆除鐵腕 違建年增萬件大爆量

    2020/10/22 11:00

    〔記者賴鵬翔、陳韋宗／台北報導〕雙北市今年大動作處理違建問題，全台違建拆除量創下近3年新高，不過違建總數卻反以每年破萬件的速度增加！專家及民代分析，除了政府消極怠惰、預算人力不足，更關鍵原因就是「關說」！只要「有關係」，再危險的房子也能保留下來！

    違建拆不完？雙北籲「以罰代拆」

    根據營建署統計至今年8月，今年全台違建拆除量高達4112件，遠高於前兩年的2571件及2914件，其中新北市就拆了1916件，居全台之冠，台北市也拆了565件，僅次台中市582件名列第3。但雙北鐵腕狂拆背後，全台違建總數卻從107年的66.2萬件，暴增至今年約68.8萬件；拆得再快，都比不上違建增加的速度，讓違建怎麼拆就是拆不完。

    本集《自由追新聞》從民代、專家，以及執行公權力的市府三方角度，深入分析台灣違建問題，「違建之島」該如何撕掉惡名？

    新北市議員李坤城、何博文指出，公共安全是處理違建不能退讓的原則，但難的是處理存在數十年的老舊違建，因為牽涉到居住問題。而根據雙北市統計，排除既存違建，新北市新違建待拆數量約1.5萬件，台北市則約3.1萬件。

    【影音】違建關說的祕密

    台北市議員苗博雅指出，違建最讓大家詬病的是「有關係，就沒關係」，因為中間有太多「裁量空間」，讓有力人士能夠去「喬」。成大建築系兼任助理教授李仁豪則說，如工業宅，明顯就是違法，但因為投資成本大而施壓政府，想辦法配套處理，讓民眾有「撐久了就會合法」的心態，大家就沒有遵守法律的動機。

    影片中，雙北市府也針對今年「台北市違建爭議處理委員會」及「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」提出執行成效，並說明目前到底有多少拆除能量。

    台北市建管處發言人洪德豪、新北市拆除大隊長李冠德都指出，現在的拆除能量很難讓違建全部消失，中央應修法「以罰代拆」，洪德豪說，違建沒有罰錢只靠拆，很多人就會賭「今年不會拆到我」。不過影片中，專家也提出質疑，認為「以罰代拆」反而會增加政治力介入的空間，等於是變相助長違建。

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