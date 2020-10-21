台鐵斷軌事件 3週內提名單「懲處層級無上限」

針對今年5月19日在台中成功站發生的內軌斷裂事故，台鐵局長張政源今召開內部專案會議，嚴正要求同仁務必遵照交通部5大指示確實加速辦理，強調本案將加重懲處，懲處層級無上限。（資料照，記者陳建志攝）

2020/10/21 18:57

〔記者蕭玗欣／台北報導〕針對今年5月19日在台中成功站發生的內軌斷裂事故，台鐵表示，局長張政源今召開內部專案會議，嚴正要求同仁務必遵照交通部5大指示確實加速辦理，強調本案將加重懲處，該懲處就懲處，懲處層級無上限。台鐵表示，已針對該案成立專案檢討小組，預計兩週內提出檢討報告並報交通部，並依據報告在一週內完成究責與懲處。

台鐵表示，該案目前雖運安會已調查中，台鐵也將針對本案重新徹底檢討，並要求立即成立檢討專案小組，由副局長杜微擔任召集人，並邀請外部專家學者針對鋼軌檢修作業流程、通報機制、人員訓練考核等議題進行徹底檢討，並在二週內完成檢討報告陳報交通部，再依據檢討報告於一週內完成相關人員行政責任追究與懲處。

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台鐵表示，經查台鐵局台中工務段同仁於109年3月3日在成功站南邊發現鋼軌有裂縫情形，隨即以魚尾鈑加固，並施以人工砸道加強路基穩固，然未在當日夜間路線封鎖時段立即完成抽換鋼軌，致該處鋼軌裂縫持續受列車重覆衝擊。

台鐵說明，5月19日裂縫擴大致鋼軌頭部斷裂約44公分，經第3218次列車司機員於18時59分發現並向成功站通報台中線成功=大肚溪南號誌站間（204公里+290公尺）處西正線鋼軌有裂縫情形後，接續有2班列車通過。經現場工務同仁確認鋼軌發生斷裂，隨即暫時封鎖西正線施工，改以東正線單線行車，並通知道班人員立即搶修，於當日21時26分搶修完成恢復通車。

台鐵表示，本案未能依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置，造成有行車安全之虞，確有作業疏失，台鐵在事件發生時，除立即通報運安會外，也啟動內部調查，並依調查結果針對相關人員予以懲處並調離主管職務。

為提高行車舒適度及降低保養頻率，長焊鋼軌為國際鐵道發展趨勢，台鐵現有軌道也都是長焊鋼軌，長焊鋼軌易受熱漲冷縮影響，鋼軌長度會有伸縮變化，近年因常有極端氣候，更加劇熱漲冷縮效應。因此，依長焊鋼軌管理技術將鋼軌舖定溫度設定較高，以避免鋼軌因高溫發生挫曲，影響行車安全，惟當大氣溫度驟降，則因熱漲冷縮作用導致焊口受拉產生裂縫。

據台鐵統計，自105至109年間巡檢共有13件鋼軌裂縫事件，除本案外，其餘案件皆於當日夜間進行鋼軌抽換，未曾發生行車事故。

台鐵表示，為加強防範鋼軌裂縫處置不當造成行車安全事故，提出改善作為如下：

1.為加強鋼軌斷裂因應處置效率，台鐵局增訂「斷軌應變處置標準作業程序SOP」，明定鋼軌斷裂搶修使用斷軌處置器時，應視軌道條件限制列車慢行通過，並應於當晚辦理路線封鎖，進行抽換鋼軌及焊接作業。並加強人員教育訓練，以落實標準作業程序。

2.配合軌道電務夾膠絕緣接頭，魚尾鈑螺栓於額定磅數時，加繪定磅線，提高人工檢視效率。

3.要求同仁落實現行軌道巡檢SOP；並購置新型軌道檢查儀，提高檢查效率，確保行車安全。

4.依據運安會109年6月3日「重大鐵道事故調查期中安全通告」（編號：TTSB-IRSB-20-06-001），全面清查正線曲線半徑800公尺（含）以下路段，鋁熱劑焊接及鋼軌接頭處（包含夾膠接頭）軌道設備情形，並已在109年8月8日完成檢查。#

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