全台土壤地下水污染整治達8成 環保署：明年完成農地整治

環保署長張子敬今日參加土壤及地下水污染整治法20周年特展。（環保署提供）

2020/10/21 19:54

〔記者羅綺／台北報導〕今年是《土壤及地下水污染整治法》立法20周年，過去有8845處公告為受污染場址，如今已有7039處解除列管，環保署長張子敬表示，已整治約8成，剩下的2成中有1366處為農地，預計明年底前將全數完成整治，並布建監測系統；同時也會規劃低利貸款擔保，以提高地主整治意願。

環保署今天舉辦「聽，見土水 台灣生生不息」土壤及地下水污染整治法20周年特展開幕活動，張子敬說，20年來對農地、工業區的污染進行調查、找出污染場址，截至今年9月底已完成約8成整治。

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至於2成受污染場址尚未完成整治，張子敬說，少部分是技術問題，很多時候是找不到行為人；雖然依法要求關係人負責，但關係人往往沒有財力整治，因此環保署正在設計適當的財政行政措施，配合整治、開發合併，或許能找到投資人願意提供資金進行整治。

張子敬進一步說，也可以透過土污基金，提供類似低利貸款擔保，整治之後土地價值提高，就有機會把錢再還回來，如此一來，土壤污染得到改善、地主也能將土地整治完成並取得利益。

張子敬指出，農地可由土污染金整治，比較不會有問題；但事業場所常常是工廠關掉了才發現污染，在沒有生產獲利的機制的情況下，取得資金整治會比較困難；如果有機制可以協助，讓土地的價值提升，整治完成後增加利潤就會有補償，就會更有動機、動力去整治，達到環保目的。

低利貸款擔保部分，張子敬表示，目前正在規畫當中，包括找財金方面的人洽談，或設計運作機制，以及是否擔保、銀行利率規畫，希望越快越好。

此外，環保署也利用物聯網在農地布建小型連續監測系統，監測原受污染農地的灌溉渠道或是河川，是否有污染物持續流入，便可以即早發現、阻止；未來透過監測，能找到污染行為人進行求償。

至於何時才能達成百分百整治完成的目標？張子敬坦言，「還要再努力」，農地污染部分由地方環保局主動整治，但污染場址是行為人提出整治計畫，政府會依整治計畫列管改善進度。

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